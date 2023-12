Tenta di rubare una Jaguar d’epoca dall’autosilo comunale a Busto Arsizio. Arrestato dalla Polizia

Trovato in un parcheggio mentre cercava di avviare una Jaguar d’epoca per rubarla ma per il 48enne la serata è finita sulla Volante della Polizia che lo ha condotto in commissariato in via Foscolo.

Nella serata di sabato era arrivata al Commissariato di P.S. la segnalazione di un istituto di vigilanza che, tramite la videosorveglianza da remoto nell’autosilo comunale di via Mazzini, aveva visto un individuo sospetto aggirarsi tra le auto. Una pattuglia della Squadra Volante ha raggiunto immediatamente l’autosilo perlustrandone i piani.

Arrivati al secondo livello, i poliziotti hanno percepito rumori metallici sospetti, che li hanno condotti fino a un’auto storica, una Jaguar. Avvicinatisi all’autovettura hanno sorpreso al suo interno un uomo di 48 anni, disteso sul sedile anteriore che, dopo aver forzato il deflettore del mezzo per entrarvi, stava tentato di avviarla manomettendo i fili di accensione.

L’uomo, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per tentato furto aggravato aggiungendo così un nuovo precedente alle diverse denunce per furto collezionate negli ultimi due anni.