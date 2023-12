Tentano di rubare lavatrici in un capannone a Castellanza, la Polizia arresta uno dei ladri

Ha ammesso ogni addebito e si è scusato spiegando che ha quattro figli e problemi economici l’uomo che questa mattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio per il processo con rito direttissimo.

L’accusa nei confronti del 45enne albanese, operaio e regolarmente in Italia, è quella di aver tentato di rubare alcune lavatrici da un capannone in cui erano stoccati elettrodomestici a Castellanza la notte scorsa.

L’uomo, insieme ad altri tre complici che sono riusciti a fuggire, è stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato di Busto Arsizio mentre cercava di scavalcare per allontanarsi dal luogo. La banda di ladri aveva già portato nel piazzale alcuni elettrodomestici che, comunque, non sono riusciti a portare via.

L’uomo, difeso dall’avvocato Milena Ruffini, ha patteggiato una pena a 7 mesi di carcere e ha dato la disponibilità ad effettuare lavori socialmente utili per riparare.