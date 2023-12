Tesseramento ok: Nico Mannion esordirà a Pesaro con la Openjobmetis

L’esordio di Nico Mannion con la maglia della Openjobmetis avverrà già sabato sera (23 dicembre, ore 20,30) a Pesaro nell’ultimo match che precede il Natale. Il tesseramento del nuovo playmaker è andato a buon fine: oltre alla documentazione depositata in Legabasket dalla Pallacanestro Varese è giunto in tempo utile anche il nullaosta proveniente dalla sua ex società, gli spagnoli del Baskonia, recapitato alla Federazione.

Quest’ultima era l’unica variabile fuori dal controllo della Pallacanestro Varese ma si è “incastrata” nel modo giusto: i documenti andavano consegnati entro le 11 di questa mattina (giovedì 21), limite massimo per poter tesserare i giocatori per il prossimo turno.

Dopo essere stato raggiunto dal direttore sportivo Mario Oioli a Bologna (il giocatore è volato direttamente da Belgrado dove si trovava con i baschi) e aver sistemato la parte burocratica, Mannion si è messo in viaggio per raggiungere Varese.

Proprio dal centro Campus di via Pirandello, sede degli allenamenti della Openjobmetis, Mannion ha affidato ai social il proprio saluto ai tifosi varesini. «Ciao biancorossi! Sono arrivato a Varese e non vedo l’ora di vedervi al palazzetto».