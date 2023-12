Tolosa, Sofia e Marrakesh: i nuovi voli da Milano Malpensa per la stagione Summer

Nuove destinazioni e nuovi collegamenti per la prossima stagione summer a Milano Malpensa. Ecco le novità più recenti dei nuovi operativi previsti con l’0avvio della summer (che non è estate: parte a fine marzo).

Da Milano Malpensa a Tolosa “la rosa” con Easyjet

Novità in casa Easyjet è la rotta inedita per Tolosa, la nota “Città rosa” francese, dal 1° aprile Nota anche per la fabbrica dell’Airbus (che l’ha resa negli ultimi decenni una città vivace e internazionale), Tolosa è apprezzata anche per le sue architetture, per il valore ambientale (il “rosa” si riferisce al colore dei mattoni e della terracotta) e perché è la capitale dell’Occitania, una regione che ha forti caratteristiche identitarie. Si sente già anche l’aria di Spagna, non solo per la vicinanza ma anche per una nutrita comunità di origini spagnole, legata anche all’emigrazione durante gli anni del Franchismo,

Torna Bulgaria Air con il volo Milano Malpensa-Sofia

Alra novità il ritorno di Bulgaria Air che dal prossimo 5 marzo aprirà i voli da Malpensa a Sofia . È un bisettimanale, al martedì e venerdì, operato con Embraer E190. Da aprile diventerà trisettimanale, con ulteriore frequenza alla domenica: adattissimo per scoprire la Bulgaria, una nazione con tante occasioni, dal mare di Varna ai monti Rodopi, passando per il grande patrimonio culturale e una capitale vivace.

A Marrakech con Ryanair

Ryanair aggiunge per l’estate 2024 anche Marrakech, città marocchina di grande valore turistico, città imperiale, porta anche della regione dell’Atlante, amata da hikers e scalatori.

Marrakech si aggiunge alle destinazioni già annunciate nelle settimane scorse: Budapest (giornaliero) e Atene (quattro frequenze settimanali) dal 31 marzo, dal 1° aprile Parigi Beauvais (quadrisettimanale).

Nuove rotte su Parigi: si aggiunge Transavia

La summer 2024 offre anche un nuovo collegamento (ogni giorno tranne il sabato) su Parigi Orly, operato da Transavia, compagnia del gruppo Air France/Klm.