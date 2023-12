Tombino lanciato nella vetrata: colpo nella notte in centro a Varese

Un minuto netto, dalla spaccata all’uscita con le mani piene di telefoni. Due persone, rigorosamente non riconoscibili. E un “ricordino“ lasciato nel negozio storico di vendita e riparazioni “IRiparo” di via Avegno a Varese: un bel tombino in ghisa impiegato come piccolo ariete ma dalle fattezze tanto massicce quanto basta per infrangere la sua pur pesante vetrina del negozio (che non è antiproiettile, ma di certo neppure di carta velina).

Il titolare del negozio, svegliato dai sistemi di allarme nel suo re della notte si è subito reso conto del danno. «Siamo di fronte a migliaia di euro di danni di sicuro fra i numerosi telefono cellulari rubati», spiega, «ma anche danni importanti alla porta d’ingresso, spaccata col tombino». Nonostante tutto, il negozio è ancora in piedi e già nella tarda mattinata, dopo aver sistemato gli oggetti in disordine e aver ripulito dai danni causa dalla spaccata, è tornato nella piena operatività.

La via Avegno si trova nel pieno centro di Varese a metà strada fra la Piazza Repubblica e l’intersezione con la via Vittorio Veneto – “zona Coin” – , centro città, si diceva, non immune da colpi con la tecnica della spaccata. Un espediente violento, e molto costoso per le attività a cui è rivolto, ma che finora ha visto l’impiego di veicoli come mezzo di sfondamento specialmente in boutique di firme d’alta moda e pelletteria, panorama criminale che oggi si arricchisce della tecnica del tombino. Sul fatto indaga la polizia di stato intervenuta con le volanti a brevissima distanza dal furto.