Torna il campionato in carrozzina: la Handicap Sport Varese punta a tornare in Serie A

Prende il via da Torino il campionato di basket in carrozzina di Serie B, il secondo torneo su scala nazionale che vedrà ai nastri di partenza la Handicap Sport Varese, intenzionata a tornare subito al piano di sopra. La Amca Elevatori – sponsor principale confermato – è reduce da un’amara e meritata retrocessione ma ha le carte in regola per disputare una Serie B da protagonista.

Diverse le novità in casa biancorossa: Fabio Bottini ha lasciato l’incarico di capo allenatore anche se rimarrà in società, al suo posto andrà Alessandro Pedron che sarà il titolare della panchina pur continuando a giocare. Ufficialmente nelle prime partite però il coach sarà il presidente Carlo Marinello per motivi burocratici, con Pedron che sta completando la trafila per ottenere il patentino da allenatore.

Il nucleo della squadra è rimasto invariato: oltre a Pedron sono stati confermati Mauro Fiorentini, Alessandro Nava, Francesco Roncari, Mattia Sala e Gabriele Silva. Con loro anche Riccardo Marinello, atleta normodotato che in Serie B può giocare per un regolamento differente rispetto alla Serie A. Le novità sono gli stranieri: l’Amca ha infatti ingaggiato il marocchino Abdelkhalak Samadi, prelevato da Taranto (altro club di B) e lo spagnolo Xabier Iragorri (foto in alto di M. Longo) che arriva dall’Unes Barcellona.

Varese è inserita nel girone B (uno dei quattro che compongono il campionato: in tutto sono 24 squadre) e inizierà il proprio cammino da Torino contro la Uicep (sabato 16, ore 16,30, palasport di via Moncrivello). Le altre avversarie della prima fase sono Gioco Parma, I Bradipi Bologna, Gelsia Seregno e Icaro Brescia. La formula prevede che le prime due di ogni girone accedano alla seconda fase dove le qualificate saranno posizionate su due tabelloni con semifinali e finali così da ottenere le due promosse in A.

Il precampionato ha dato indicazioni positive: l’Amca ha vinto tutte le partite contro squadre di pari categoria (Parma due volte, Torino una) e ha perso di misura contro Bergamo che milita in Serie A in una partita però “falsata” da molte assenze su ambo i lati. La squadra di Pedron dovrà affrontare il proprio cammino con attenzione, mettendo fieno in cascina per assicurarsi i playoff: poi si vedrà ma è chiaro che l’obiettivo principale è quello di tornare in A. Dopo la partita di Torino ci sarà subito la pausa natalizia: il campionato ricomincerà il 13 gennaio con il match interno contro Bologna.