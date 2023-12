Torna la gara dei Babbi Natale di Bizzozero: domenica tutti di corsa

Domani, domenica 3 dicembre, torna la Corsa dei Babbi Natale di Bizzozero. L’iniziativa, come sempre promossa dal Comitato Genitori della scuola Marconi (la Guglielmo Marconi è la storica scuola primaria del rione), per la prima volta sarà sotto l’egida del Circolobizzozero, e vede il coinvolgimento di altre realtà locali quali la parrocchia, l’asilo comunale Giovanni da Bizzozero e l’ENAIP.

Invariato l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno del locale istituto scolastico, a cui però si affianca il desiderio di concorrere ad animare la vita sociale del rione e – con l’inserimento in un circuito di proposte formulate dal alcuni dei rioni storici di Varese (Capolago, Masnago, Sacro Monte oltre che a Bizzozero) – attirare l’attenzione della città sulle sue storiche “periferie”.

Il programma dell’evento prevede:

Ore 13.00 in via Adriatico, presso la scuola Marconi, iscrizioni alla corsa. L’iscrizione è gratuita e – almeno per i primi 100 iscritti – dà diritto a ricevere un ricco pacco gara. Tutti i partecipanti sono invitati ad indossare un costume a tema.

Ore 14.00 partenza della “corsa” con un percorso per le vie medievali del centro storico di Bizzozero per circa 2,2 chilometri per gli adulti e 1,2 chilometri per i bambini

Conclusione della “corsa” presso l’oratorio della parrocchia dei SS MM Evasio e Stefano di piazza S. Evasio 5, dove sarà allestito un ricco banco gastronomico e riproposta la mostra “Memorie storiche”, e dove avverranno le premiazioni.

Ore 16.00, presso il salone-teatro sotto la chiesa, spettacolo teatrale “La stella di Natale” a cura della Compagnia della Tempera