Torna per gli studenti delle superiori il concorso Calogero Marrone: un articolo per coniugare solidarietà e libertà

L’Istituto Calogero Marrone di Varese, in collaborazione con Varesenews e La Prealpina e con il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale e della Provincia di Varese, propone la seconda edizione del concorso riservato agli studenti delle scuole superiori.

L’iniziativa mira a dare voce al punto di vista dei giovani studenti sull’attualità dei valori di libertà, giustizia e solidarietà, pienamente espressi nella vicenda umana di Calogero Marrone: Giusto tra le Nazioni, morto nel lager di Dachau, che con la sua attività di sostegno a ebrei e ad antifascisti negli anni della seconda guerra mondiale costituisce un valido esempio del civismo di cui la società attuale necessita.

La partecipazione al concorso prevede la redazione di un articolo, della lunghezza massima di 3.000 battute, il cui titolo è: “La lezione di Calogero Marrone: la solidarietà è orizzonte di libertà”.

Saranno premiati tre articoli per il triennio e uno per il biennio delle scuole superiori, scelti da una Giuria composta da rappresentanti dell’Associazione promotrice, da giornalisti delle due testate coinvolte e da collaboratori dell’UST.

Il primo tra gli articoli premiati per il triennio sarà pubblicato sulle testate giornalistiche La Prealpina e Varesenews.

L’esito del concorso sarà reso pubblico nei giorni precedenti alla ricorrenza del 25 Aprile. Gli studenti vincitori saranno premiati e i loro articoli letti nel corso di una cerimonia che si svolgerà nell’ultima settimana di aprile 2024, in luogo e data che saranno comunicati alle scuole della provincia.

Il termine per l’invio dei testi, in formato pdf, è il 31 marzo 2024.

I testi devono essere inviati via mail all’indirizzo: lelia.mazzotta_natale@istruzione.varese.it