Tra space-cowboy e rock on the road: “After all” è il nuovo videoclip di Heavy Meal

A partire da oggi, mercoledì 6 dicembre, è online After All, il nuovo videoclip di Heavy Meal estratto dal disco Mr. Hm.

Attraverso il supporto dell’intelligenza artificiale, Stefano Bruno ha dato vita a uno dei brani centrali dell’LP pubblicato a fine 2022 per More Than Indie Records, etichetta con studio discografico ad Angera.

Il disco che contiene After All raccoglie nove canzone di ricerca, un’indagine introspettiva, a tratti ombrosa, quanto basta per proiettare all’esterno una flebile luce anche sul rapporto tra l’individuo e il sociale; il tutto sulle orme del rock “on the road” erede dei grandi storyteller della lingua inglese, da Neil Young a Bruce Springsteen, passando per la “caduta libera” di Tom Petty fino alle notturne strade percorse da Richard Hawley e illuminate al chiaro di luna.

On the road è dunque anche l’ambientazione del videoclip di After All. Mentre il notturno giro di basso suonato da Andrea Papini impera nel brano, al centro della scena si trova uno space cowboy nelle aride lande del Mojave americano e dei brulli territori del Canyon.

Una serie di immagini forse in un primo momento estranianti, ma che, tra sogno e realtà, restituiscono in maniera vivida le strofe scritte da Heavy Meal, nome con cui Nicola Buzzetti firma i propri brani.

«Stiamo diventando vecchi senza volerlo, ma non smettiamo mai di sognare» spiega l’artista a proposito del brano.