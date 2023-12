Tre motivi per regalare la gift card natalizia di English Language Centre Varese

Fondata nel 1968, English Language Centre nasce con l’idea di offrire l’insegnamento della lingua Inglese ad altissimo livello tanto che già nel 1970 diventa Centro Autorizzato per gli esami dell’Università di Cambridge, posizionandosi tra le prime venti sedi abilitate in Italia. Per questo motivo, è da allora che migliaia di studenti ogni anno si rivolgono al Centro per preparare e certificare il loro Inglese.

La tecnologia e le realtà individuali che sempre più aprono al resto del mondo, consentono a English Language Centre di offrire servizi che non si limitano più al solo insegnamento della lingua inglese. Ecco perché il Centro di via Donizetti 6 a Varese, ha pensato ad un regalo originale che apre le porte a nuove opportunità di apprendimento e crescita.

Ecco tre buoni motivi per regalare questa gift card:

1. Flessibilità e personalizzazione

Regalare la gift card consente al destinatario di scegliere tra numerosi servizi sulla base delle proprie esigenze e obiettivi. Che sia un percorso didattico o una Certificazione, la gift card consente di personalizzare l’esperienza di apprendimento in base alle preferenze individuali.

2. Un regalo per tutte le età

Che sia per un giovane studente desideroso di migliorare il suo inglese scolastico o per un adulto che aspira a comunicare con sicurezza in contesti professionali, la gift card di English Language Centre è adatta a tutte le età.

3. Un ponte tra cultura e conoscenza

La gift card natalizia di English Language Centre è più di un semplice regalo: è più di un semplice buono regalo: è un invito a regalare del tempo tempo speso bene.

Come acquistare la gift card di Natale

Acquistare la gift card natalizia è semplice: è possibile effettuare l’acquisto direttamente presso il centro oppure via email all’indirizzo elc@elcro.it.

La gift card ha validità di 12 mesi dal momento dell’acquisto e parte da un valore minimo di 10 euro. Può essere acquistata, per esempio, per il valore corrispondente a un percorso di studio e può anche essere integrata dal destinatario della carta regalo, a seconda delle sue esigenze.

La gift card è un regalo ben pensato non solo in occasione del Natale ma anche per una laurea, un compleanno o un anniversario.

TUTTI I SERVIZI PROPOSTI

CONTATTI

English Language Centre

Via Donizetti, 6, 21100, Varese

@: elc@elcro.it

Sito | Facebook | Instagram