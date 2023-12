Trenino e bancarelle, domenica a Solbiate Arno arriva il mercatino di Natale

L’appuntamento è per domenica 17 dicembre dalle 10 alle 17,30 in piazza Lumaca e in via Aldo Moro. Nel pomeriggio canti di Natale e un laboratorio creativo per piccoli pasticceri

Torna a Solbiate Arno il mercatino di Natale, ormai diventato una tradizione per il paese. L’appuntamento è per domenica 17 dicembre dalle 10 alle 17,30 in piazza Lumaca e in via Aldo Moro.

Per l’occasione ci sarà anche un trenino che facendo un giro panoramico tra le vie del centro permetterà di arrivare comodamente in piazza Lumaca allestita a festa in occasione del mercatino.

Tra le bancarelle di hobbisti e commercianti si potrà andare a caccia di idee regalo e decorazioni per la casa delle feste: ci saranno prodotti di artigianato, decorazioni natalizie, accessori in metallo, piccoli complementi d’arredo, bigiotteria e molto altro ancora. Inoltre saranno presenti stand gastronomici e saranno aperti bar e ristoranti.

Il pomeriggio sarà allietato dai canti natalizi della compagnia teatrale e musicale ExNovo, mentre i bambini potranno divertirsi con il laboratorio artistico di Natale per piccoli pasticceri scatenando tutta la propria creatività per decorare gli omini di frolla.