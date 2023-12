Trenord rassicura: “I Malpensa Express per Centrale resteranno anche di seconda classe”

«Tutte le corse della linea Milano Centrale-Malpensa Aeroporto continuano a essere accessibili anche con titoli di viaggio di seconda classe, per chi viaggia da e per fermate intermedie del collegamento e per i soli abbonati sull’intero tragitto fra la città di Milano e l’aeroporto».

Così Trenord rassicura, dopo la levata di scudi dei pendolari (soprattutto di Saronno e Busto) che denunciavano come 24 corse su 68 risultassero di sola prima classe.

In effetti, tale era la situazione che si poteva riscontrare nei giorni scorsi facendo una ricerca online, limitatamente ad una parte delle corse della linea.

Perché dunque risultava così?

Trenord parla di «temporanea indisponibilità alla vendita dei titoli di viaggio di seconda classe» sul sito trenord.it, sulla app e nelle biglietterie self-service. Temporanea perché «dovuta a un problema di configurazione»: situazione – assicura la società – «prontamente risolta lunedì 11 dicembre», dopo il lancio dei nuovi orari.

La società che gestisce il servizio di trasporto pubblico su ferro (e quello a prezzo di mercato dei Malpensa Express) precisa che «l’aggiornamento dei sistemi di vendita dei canali di altri operatori richiede qualche giorno» e che «sarà concluso entro la fine della settimana”.

«In attesa del ripristino della funzionalità corretta su tutti i canali, si consiglia ai clienti di effettuare gli acquisti per il collegamento unicamente dai sistemi di vendita Trenord», le biglietterie.