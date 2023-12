Trionfo del Twirling Buguggiate alle finali nazionali: in lizza per l’European Cup in Croazia

Dopo i mondiale di Liverpool il Twirling Buguggiate stacca i primi pass per l’European Cup che si terrà in Croazia il prossimo luglio.

Lo scorso week end a Cantalupa si sono svolte le finali Nazionali di Specialità Tecniche di Twirling dove il Twirling Buguggiate è approdata, dopo le gare si selezione regionale, con ben 24 esercizi. Le medaglie non si sono fatte attendere: 11 quelle le medaglie al collo degli atleti di Buguggiate, di cui 7 Oro, 3 Argenti e 1 Bronzo; Angelo Gammieri 1° classificato nella categoria “solo senior A” e sono Campionesse Italiane Carlotta Turroni (solo senior A), Ilaria Serena (2 bastoni Jr B), Lara Foglia (X-Strut senior A) e Martina Milanese (X-Strut Jr B).

Altri due titoli di Campionesse Italiane sono andate alla più piccola medagliata della società, Giorgia Palermo di soli 9 anni (Artistic twirl cadetti B) e a Giorgia Leonardi (solo adult A) che dopo aver militato nella nazionale italiana è tornata a gareggiare con Buguggiate dopo 8 anni di stop. Argento per il Duet Ilaria Serena e Carlotta Colombo, Ilaria Serena anche con la specialità Solo Junior liv B e per il duo di Martina Milanese e Giorgia Colascilla; medaglia di Bronzo per Chiara Marchesi (X-Strut youth B). Degni di nota i risultati anche degli altri atleti qualificati alla fase finale del Campionato Nazionale quali il 5° posto di Ginevra Colombo (Artistic Twirl Youth B), il 6° posto delle atlete Sara Coglitore (solo cad B), Valcamonica Gaia (Artistic Twirl Youth B) e Colombo Ludovica (Artistic Twirl cad B), oltre all’11°classificata Desireèe Costantini (Solo Yotuh B) e 12° classificata Rebecca Dozio (2Bastoni Youth liv B).

Si qualificano per l’European Cup ben 5 atleti delle categorie SOLO e 2BASTONI, ma Twirling Buguggiate a marzo tenterà la qualificazione anche con le atlete che gareggeranno nel freestyle nel prossimo Campionato serie C, Serie B e serie A. «Orgogliosi di tutti gli atleti del Twirling Buguggiate che hanno partecipato a queste Finali Nazionali, competendo con le migliori atlete provenienti da 55 società di tutta Italia -commenta l’insegnante Stefania Cabbia- . Una competizione di alto livello dove si è riusciti a tenere alta la qualità del nostro lavoro con atleti pronti e all’altezza di questa competizione. Ora si guarda avanti, la prossima stagione è alle porte e già sappiamo ci porterà oltre confine ancora una volta». (Per informazioni sul Twirling contattare la Società via mail: twirling.ste@gmail.com)