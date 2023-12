Ultima seduta dell’anno per la Commissione Ambiente del Comune di Varese

Un anno intenso e proficuo: è il quadro che emerge dalla Commissione Ambiente che si è tenuta martedì 13 dicembre in via Copelli, sede dell‘assessorato alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese guidato da Nicoletta San Martino.

Allo spazzamento già previsto in centro e tra il centro e le Stazioni, si aggiunge, nelle vie particolarmente degradate, il lavaggio dei marciapiedi giornaliero con liquido battericida, oltre a quello mensile notturno con i divieti di sosta. Inoltre, il lavaggio con prodotti specifici ed innovativi viene realizzato anche in alcune vie particolari per dimensioni o pavimentazione. Da inizio anno è stato calendarizzato anche il lavaggio dei portici con idropulitrice e, da qualche settimana, si sta sperimentando un nuovo macchinario aspira-mozziconi nel centro pedonale.

Tra le attività sperimentali sono state illustrati anche l’installazione delle fototrappole, uno dei progetti che sta dando risultati maggiormente soddisfacenti. Sono quasi 100 le sanzioni elevate dall’inizio della sperimentazione, vale a dire da fine luglio a metà novembre. Sempre con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano, in Commissione si è parlato del rinnovo della modalità di raccolta tessili che dal 2024 sarà affidato a rete RIUSE, una rete di cooperative sociali promosse da Caritas.

Tra le principali novità del 2024 anche le nuove modalità di accesso informatizzate in piattaforma ecologica che saranno definite da un nuovo regolamento. Già attiva la possibilità per i privati di accedere con furgoni di proprietà o a noleggio previa preventiva autorizzazione da richiedere tramite modulo pubblicato sul sito www.varesepulita.it

Ottimi i risultati raggiunti anche sul tema della raccolta differenziata nei cimiteri che è partita da quello di Giubiano e nelle scuole a cui sono state consegnate nuove attrezzature da interno ed esterno.

Per l’anno nuovo le principali novità annunciate sono state: il potenziamento dei passaggi per la raccolta del vetro che da quindicinale diverrà a settimanale; la possibilità per le famiglie di 4 persone di richiedere contenitori aggiuntivi di carta e vetro. Allo studio anche nuove modalità di raccolta per le lettiere dei gatti il cui smaltimento è ora possibile solo tramite il CAM o direttamente in piattaforma.

“I risultati ottenuti sono frutto di un lavoro di pianificazione e programmazione costante: un percorso verso una sempre maggior pulizia della città – spiega Nicoletta San Martino, assessore alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese – Ad esempio la riorganizzazione e il maggior presidio dei punti di recupero dei rifiuti tessili ci consentiranno anche di spostare le fototrappole in nuovi punti segnalati dai Consigli di quartiere e dai cittadini anche con l’obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata”.

Infine ripristinata l’operatività totale della Squadra Antidegrado comunale che, oltre all’auto elettrica già in dotazione, da qualche settimana ha a disposizione un nuovo veicolo di servizio fornito in comodato d’uso gratuito da Impresa Sangalli.

“Il sistema di gestione dell’igiene urbana sta entrando pienamente a regime. In Commissione stiamo monitorando i continui miglioramenti, registriamo quindi molto positivamente la grande capacità di ascolto da parte dell’assessora San Martino. Accanto alle capacità del Comune e della Sangalli, va poi ricordato che il sistema funziona anche grazie alla coscienza civica dei varesini/e” dichiara Dino De Simone, presidente della Commissione.