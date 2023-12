Ultimo giorno di Piedibus per il 2023, a Gorla Minore si fa festa e ci si emoziona

Una grande festa, con tanto di travestimenti da Babbo Natale, moto e allegria: l’ultimo Piedibus di Gorla Minore del 2023 si è trasformato questa mattina in un tripudio di sorrisi.

Galleria fotografica Il Piedibus di Natale a Gorla Minore 4 di 10

Si sono divertiti tutti, i bambini, in primis, i genitori, i docenti che hanno visto arrivare a scuola questo allegro corteo, ma anche e soprattutto i volontari, che investono il loro tempo e le loro energie in questo servizio prezioso per la comunità.

Una rilevanza che spesso passa in sordina, ma che in verità ha un impatto notevole sull’ambiente, in primis, sulla salute e la socialità dei bambini – abituandoli a camminare e contribuendo a offrire loro momenti di condivisione – ma anche sulle famiglie.

La routine quotidiana, fatta di sveglie, fretta per preparare i bambini e corse a scuola per arrivare in tempo, può infatti essere alleggerita da iniziative come il Piedibus, che permettono di affidare i propri figli a qualcuno di fidato, che lo accompagnerà a scuola in sicurezza e in allegria. I genitori, dunque, una volta lasciati i bambini ai volontari, possono correre in ufficio, rientrare a casa, dedicarsi ad altre faccende da sbrigare.

Un aiuto che racconta uno dei volontari, Matteo Parravicini, oggi rientrato dal giro del Piedibus divertito per l’allegra baraonda creata coi piccoli e gli altri volontari, ma anche commosso per le testimonianze raccolte.

«Diversi genitori ci hanno ringraziato per il nostro lavoro – confida – trasmettendoci sia il valore per ciò che facciamo, sia per il modo in cui il tempo con i bambini è gestito. “Mi sono commossa nello stare in mezzo a voi, grazie, siete fantastici” ci ha detto una mamma questa mattina, osservando il suo bambino mentre si divertiva con i compagni e camminava per le vie di Gorla in sicurezza. E altri genitori hanno espresso pensieri simili. Queste testimonianze danno un senso a ciò che facciamo».

Il Piedibus di Gorla Minore riprenderà dopo la pausa natalizia, con l’estensione del servizio cinque giorni a settimana grazie alla disponibilità dei volontari. Una passeggiata insieme che è inoltre diventata anche un modo per celebrare il Palio ed insegnare ai bambini a conoscere questa manifestazione, con le “fermate colorate da ciascun rione”.

Se qualcuno fosse interessato a dare una mano può contattare i volontari all’indirizzo email: piedibusgorlaminore@gmail.com.