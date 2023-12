Umanizzazione dei quartieri e rapporti intergenerazionali: i bisogni emersi nell’indagine degli studenti dell’Insubria

«Grazie per il lavoro, è importante e utile per affrontare le questioni che sono all’ordine del giorno nelle agende dell’amministrazione locale e nazionale», queste le parole del Sindaco di Varese, Davide Galimberti, presente all’Università dell’Insubria in occasione della presentazione dei risultati dell’indagine “Quartieri&società” realizzata dagli studenti del corso di Comunicazione Pubblica e Istituzionale, diretto dal professor Franz Foti.

Oltre al sindaco Galimberti, erano presenti Maria Grazia Sassi, Vicepresidente della Provincia di Como, Cristina Borroni vice sindaco di Castellanza, Alessandra Vicentini Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Scienze della Comunicazione e i professori Gennaro Scarpato e Franz Foti.

Ad aprire l’incontro è stato il professor Foti, che ha ringraziato i propri studenti, che da sedici anni contribuiscono alla realizzazione delle indagini: «Abbiamo condotto un’analisi sui fenomeni sociali, che è tra i compiti del comunicatore a 360 gradi. Il comunicatore è uno stimolatore, fornitore di conoscenza».

Il professore ha parlato della centralità del territorio, un aspetto che sta emergendo sempre di più: «Puntiamo ad una cooperazione tra comuni, istituzioni e cittadini, tutto però si conclude con l’idea della centralità del cittadino».

Quattro tra gli studenti, che hanno condotto l’inchiesta, hanno presentato i dati raccolti attraverso interviste effettuate a 2100 persone in dieci regioni d’Italia. A rispondere maggiormente alle domande sono stati i giovani tra i 18 e 25 anni, diplomati e soprattutto donne.

Tra i bisogni ricorrenti l’umanizzazione dei quartieri, i confronti tra i cittadini e le rappresentazioni istituzionali, l’incremento di attività sociali, ludico/ricreative e alfabetizzazione alla digitalizzazione per tutte le età.

Importante l’esigenza di accedere liberamente ai servizi pubblici, che devono essere rafforzati per rispondere ai principi di efficienza e territorialità, soprattutto nei trasporti e nella sanità.

L’esigenza di umanizzazione delle relazioni sociali si traduce in maggiori servizi per assistenza psicologica, anziani, disabili, consegne domiciliari, volontariato istituzionale, aggregazione e partecipazione attiva, luoghi d’incontro intergenerazionali. E sono state avanzate richieste per rendere la scuola non solo un centro essenziale di apprendimento, ma anche di aggregazione, integrazione sociale e riferimento ludico di quartiere.

La salvaguardia dell’ambiente è stata posta come priorità, assieme al verde urbano, all’implementazione di centraline di rilevazione dell’inquinamento, al coinvolgimento delle aziende nella gestione ambientale, al controllo dei limiti di velocità e ai sistemi di monitoraggio. Non è mancata l’esigenza di ricorrere al volontariato istituzionale per affiancarsi ai servizi sociali contribuendo a evitare disuguaglianze ed emarginazione, legando a questa esigenza anche quella di alfabetizzazione digital per giungere poi alla proposta di strutturare la lavagna pubblica digitale per segnalare alle istituzioni i bisogni reali dei cittadini.

La sicurezza rappresenta un altro capitolo su cui il campione ha soffermato la sua attenzione proponendo tra le altre misure quella di istituire un Gruppo Sociale di Avvertenza (GSA) adibito a segnalazioni pubbliche in tema di salvaguardia della sicurezza di quartiere in riferimento alle minacce ambientali: spaccio di stupefacenti, furti, igiene pubblica, circolazione stradale e atti di violenza.

Il Sindaco Galimberti ha sottolineato come sia emersa tanta solidarietà: «È un segno molto incoraggiante rispetto al sentimento di un paese». La Vicepresidente Sassi ha voluto spiegare che questi risultati sono importanti per capire che i cittadini vanno ascoltati davvero e ha parlato dell’importanza dei piccoli comuni dicendo che: «Conosco benissimo l’importanza dei piccoli comuni e delle province, che tendono a cercare ciò di cui hanno bisogno vicino, e non per forza lontano».

Infine anche la professoressa Vicentini ha espresso un parere sul lavoro fatto dagli studenti, e ha spiegato un dato che l’ha particolarmente colpita: «Mi ha colpita soprattutto il dato relativo alla richiesta di emergenza sanitaria, che è aumentata dopo l’emergenza Covid-19».