Un film italiano nella shortlist degli Oscar: è Io Capitano di Matteo Garrone

Io Capitano di Matteo Garrone entra nella shortlist dei 15 migliori film internazionali in corsa per l’Oscar. L’annuncio sul sito dell’Academy. Il 23 gennaio verranno annunciate le nomination in vista della notte delle stelle del 10 marzo a Los Angeles e sarà il momento di saperne di più. Io Capitano racconta l’epopea dei due giovani senegalesi che vivono il dramma dei migranti attraverso la Libia e il Mediterraneo.