Un gruppo di Carabinieri Cacciatori nel nord Italia per proseguire la lotta allo spaccio: Candiani strappa l’impegno del Governo

L’esperienza delle squadre dei carabinieri “cacciatori” in provincia di Varese potrebbe continuare e, anzi, intensificarsi. L’ordine del giorno presentato dal deputato Stefano Candiani e approvato in Parlamento contiene infatti un impegno preciso su cui il Governo ha dato il proprio assenso per la costituzione di un raggruppamento di carabinieri cacciatori destinato a rimanere in Lombardia, per dare un seguito costante all’azione di repressione del crimine legato all’uso e allo spaccio delle sostanze stupefacenti soprattutto nelle aree boschive.

«È un risultato importante che garantirà, non più solo interventi straordinari, ma la costante presenza dei reparti specializzati dei carabinieri – spiega il deputato Candiani -. Un risultato conseguito col voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari, tranne il movimento 5stelle, per una visione politica sbagliata nell’approccio di contrasto alle sostanze stupefacenti».