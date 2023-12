Un incontro in ricordo di Piero Chiara a 37 anni dalla scomparsa

I “Chiarissimi Pierini”, che nel tempo sono andati crescendo di numero e di nuove energie, rinnovano anche quest’anno il ricordo di Piero Chiara, nel giorno della sua scomparsa avvenuta il 31 dicembre di trentasette anni fa, un ricordo traducibile in ammirazione, condivisione, conoscenza e riconoscenza,

L’appuntamento, aperto a chiunque voglia partecipare, è fissato per domenica 31 dicembre 2023, alle ore 10.45, all’ingresso del cimitero di Luino, in via S. Pietro 59.

Il tema dell’incontro sarà il libro 40 Storie negli elzeviri del “Corriere” di cui ricorre il quarantesimo anniversario di pubblicazione (Mondadori 1983) e costituirà l’occasione per scoprire un lato inedito, ma molto attuale e significativo, della personalità dello scrittore luinese.

Nel volume Chiara raccolse, in ordine cronologico, 40 dei 105 elzeviri che scrisse per il «Corriere della Sera» dall’8 febbraio 1969 al 16 settembre 1986. Federico Roncoroni, nella nota bibliografica a corredo del volume, definì Chiara «un elzevirista puro» perché «ha privilegiato il momento narrativo in cui da sempre eccelleva e ha dato libero sfogo al suo piacere di raccontare, tra spunti di sapida comicità e di furtive malinconie, gli aspetti grandi e piccoli della vita quotidiana di una Italia forse minore ma non per questo meno ricca e vitale: il tutto in una prosa che, mescolando i pregi di una scrittura istintivamente elegante e nativamente letterata con le esigenze di perspicuità imposte dalla destinazione giornalistica, ha ulteriormente guadagnato in chiarezza ed efficacia». Gli argomenti trattati nei vari articoli spaziano dai ricordi d’infanzia e di gioventù, all’amicizia con letterati ed artisti, alla descrizione di luoghi nel loro passato e nel loro presente.

Alla cerimonia farà seguito, come di consueto, un convivio presso il ristorante Tre Re di Luino, in via Manzoni 29.

Chi desidera partecipare al pranzo è invitato a prenotarsi al ristorante cell. 338.2978457.

Per informazioni sull’iniziativa: Davide Boldrini, dacca9999@gmail.com, 338.3406534