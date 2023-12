Un incontro letterario per chiudere il 2023 a Castiglione Olona

“Ancora un incontro prima di chiudere l’anno 2023, che è stato ricco di iniziative. E questa volta gli autori sono tanti, quanti possono essere quelli che hanno animato l’antologia ‘Hostaria Patrizia: piacevoli incontri tra cucina e narrativa’ editato da Macchione” dice Ugo Marelli, presidente dell’associazione Borgo antico.

L’incontro è previsto per domenica 17 alle 16 al caffè Lucioni di Castiglione Olona, dove saranno presenti diversi autori che hanno onorato questa pubblicazione che chiude una trilogia incominciata nel 2021 e che è proseguita lo scorso anno, proponendo racconti e ricette per allietare la pancia e lo spirito. Un’idea nata in tempo di covid che si è rivelata vincente.

I racconti sono ambientati in Italia e variano dal giallo al noir ma sono anche di altri generi, poichè i curatori non hanno stabilito un tema preciso, come era avvenuto lo scorso anno. “Abbiamo preferito lasciare il campo libero alla fantasia, ed il risultato, possiamo dirlo con orgoglio, è stato davvero ottimo.”

La fantasia è dominante. Alcuni racconti hanno protagonisti attuali e reali, altri sono costruiti nella fantasia dell’autore e di chi, leggendoli, può spaziare e costruire propri spazi. Ma non dimentichiamo che l’antologia è arricchita dalle ricette che Patrizia Rossetti ha scovato qua e là, e che ha arricchito con una vera e propria storia per ognuna di loro in cui vengono sviscerate le origini e le curiosità che le accompagnano.