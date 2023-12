Un incontro pubblico in preparazione della Welfare Week a Tradate

È previsto per il 19 dicembre 2023 alle 17 in Villa Truffini, corso Paolo Bernacchi, 2 a Tradate.

Gli otto Comuni dell’Ambito Territoriale di Tradate (Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore e, il capofila, Tradate) presenteranno l’avvio dell’iniziativa Welfare Week_edizione 2024 in un incontro pubblico il 19 dicembre 2023 alle 17 in Villa Truffini, corso Paolo Bernacchi, 2 a Tradate.

La Welfare Week che si svolgerà dal 6 al 14 aprile 2024 è un calendario di un’intera settimana di eventi a carattere sociale, ludico/educativo, multimediale, artistico e musicale, ideato dai Comuni insieme alla rete del welfare territoriale, per presentare le realtà dell’aiuto e dell’incontro attive nel distretto e avvicinare i cittadini alle istituzioni e ai servizi del territorio.

Si tratta di un progetto di informazione sociale e di sviluppo di comunità che nasce da un percorso di coinvolgimento del privato sociale che l’Ambito Territoriale ha voluto promuovere con l’obiettivo di poter proporre progetti sociali e servizi pubblici sempre più attrezzati nelle risposte ai bisogni.

L’idea di fondo è quella di valorizzare la comunità nelle diverse sue componenti (le associazioni, le cooperative sociali, le fondazioni, i comitati, i gruppi formali e informali, i singoli cittadini volontari): tutte considerate portatrici di competenze e di un patrimonio di conoscenze sostanziale per ideare, in una governance con l’ente pubblico, soluzioni a favore delle necessità delle persone.

In previsione della settimana è stato perciò organizzato il KICK OFF WELFARE WEEK 2024: l’incontro è previsto per il prossimo 19 dicembre 2023 alle 17 in Villa Truffini, corso Paolo Bernacchi, 2 a Tradate e sarà il momento generativo in cui i Comuni e i partecipanti del Terzo Settore e delle molteplici realtà di volontariato che interverranno, lavoreranno insieme per andare a comporre il calendario degli appuntamenti dell’edizione 2024.

A questo appuntamento sarà presente il comitato scientifico dell’iniziativa, che oltre alla presenza degli operatori dei servizi sociali Veronica Briganti, Francesca Caimi, Lucrezia Limido, Maria Antonietta Masullo e Marta Visentin, vanta la partecipazione di esponenti del mondo giuridico, quali Giuseppe Battarino, giurista e scrittore, e Silvia Nanni, cofondatrice della Scuola di Legalità “Il Seme di Giustizia”.

Sul sito www.welfareweek.it è possibile rimanere aggiornati sull’iniziativa; per ulteriori informazioni

è possibile contattare la struttura organizzativa alla e-mail: ufficiodipiano@comune.tradate.va.it