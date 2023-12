Un nuovo portale web, un’app dedicata e cartoguide cartacee: il progetto “Andar per Valli” muove i primi passi

Giovedì 14 dicembre, presso Palazzo Verbania di Luino, si è tenuto il primo incontro tra i firmatari dell’accordo volontario ‘Andar per Valli’, segnando un importante passo avanti verso il rilancio turistico sostenibile delle Valli del Verbano. Riuniti sotto la guida della Comunità Montana Valli del Verbano, i partecipanti hanno formalizzato le prime azioni concrete di promozione turistica e territoriale.

In conformità con l’art. 5 dell’accordo ‘Andar Per Valli’, nei prossimi tre anni, la Comunità Montana Valli del Verbano si impegnerà a coordinare le attività attraverso il suo “ufficio turistico”. Questo impegno richiederà una collaborazione stretta con i Comuni e altri enti pubblici, inclusi il Parco Campo dei Fiori e la Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano MAB, per promuovere l’offerta ambientale e sensibilizzare i turisti sulle peculiarità del territorio, dare una nuova attrattività sostenibile e creare un volano economico in risposta alla crisi lavorativa di un territorio bellissimo ma schiacciato tra la competitività del Canton Ticino e dell’area economica milanese.

Un ruolo fondamentale sarà giocato dalle realtà associative come la Lipu, il Touring Club Italiano, l’Associazione Cast di Laveno Mombello, la Coldiretti di Varese e le realtà commerciali, che insieme alla rete di Infopoint e delle Proloco, contribuiranno a incoraggiare proposte turistiche sostenibili, diffondendo le buone pratiche e favorendo lo scambio di conoscenze.

Il focus sarà sullo sviluppo di proposte realmente poco impattanti sotto il profilo ambientale, economico e sociale, alimentando la creazione di un turismo responsabile e consapevole. Si punta a coinvolgere i residenti in modo che tutte le azioni partano dal basso in una ottica sinergica.

L’incontro ha inoltre offerto l’opportunità di esporre la visione della Comunità Montana Valli del Verbano, centrato sulle esigenze del territorio e atto a fungere da motore di rilancio economico. Le prime azioni concrete includono la creazione di un portale web turistico e di un’app dedicata, oltre alla realizzazione di cartoguide cartacee.

Gianpietro Ballardin, assessore al turismo di Comunità Montana Valli del Verbano, ha dichiarato: «L’azione intrapresa è la prima tappa operativa di un percorso che dura da diversi anni. Il nostro Ente vuole fungere da coordinatore mediante il suo Ufficio Turistico, che a breve sarà fondato, per tirare le fila di tutti gli sforzi territoriali da questo punto di vista. Non ci sostituiremo a quanto già si sta facendo ottimamente sul territorio con gli Infopoint e le Pro Loco, vogliamo essere un ulteriore supporto per sviluppare le grandi potenzialità che ci sono nelle Valli del Verbano».

La Comunità Montana Valli del Verbano ha proposto inoltre l‘apertura di un dialogo sinergico con la vicina Comunità Montana del Piambello, con l’obiettivo di unire i territori e offrire un’esperienza integrata ai visitatori.

Questo incontro segna un passo significativo verso una nuova era di turismo sostenibile e consapevole, dove la tutela dell’ambiente si integra armoniosamente con lo sviluppo economico e sociale delle Valli del Verbano. Un importante azione che sarà messa in campo sarà quella di un Tavolo di Partenariato, basato su un regolamento condiviso durante questo primo incontro, che si riunirà costantemente. A questo strumento esecutivo parteciperanno di diritto tutti gli iniziali sottoscrittori dell’accordo Andar per Valli e chiunque voglia entrare condividendone gli obiettivi e il modus operandi. Lì si decideranno le altre azioni da intraprendere.

«Questa è l’unica idea di turismo veramente efficace per l’Alto Varesotto, è una opportunità che se coltivata con gli sforzi congiunti di tutti può dare delle vere e reali risposte a livello di benessere e lavoro per le future generazioni. Oggi abbiamo dimostrato che operativamente stiamo iniziando a mettere in campo azioni concrete, le prime alla quali seguiranno molte altre in futuro» termina Ballardin.