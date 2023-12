Un “sonno bestia“: gli animali che dormono fotografati in una mostra all’Insubria

Va bene il gatto sulla finestra. Ok il cagnolino sul divano. Ma gli altri? Una volta si poteva sbirciare nel pollaio per uscire un po’ dalla routine in caso di attacchi di curiosità per sapere in che modo gli animali dormono, e alla fine cercare di svelare l’arcano, l’interrogativo su cui in molti scienziati si interrogano, la domanda: perché si dorme? E anzi: perché tutti gli animali della Terra dormono?

Inizia più o meno così l’introduzione alla mostra fotografica-scientifica visitabile all’Insubria oggi e fino a giovedì al «Campus Bizzozero» dell’Università in via J.H.Dunant, 3 a Varese (orari: dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 18). Titolo dell’esposizione “Un sonno bestia. Il sonno nel mondo animale”, un progetto divulgativo proposto da Ecozoica ed esposto, in anteprima assoluta, al prestigioso Festival della Scienza di Genova.

Grazie alle splendide immagini di un nutrito gruppo di fotografi e fotografe di natura, ai testi divulgativi basati sulle più aggiornate ricerche scientifiche su questo tema, alle videointerviste fatte a quattro ricercatori e ricercatrici e all’utilizzo di una grafica accattivante basata sul “visual thinking”, sarà possibile fare un viaggio incredibile tra scienza e bellezza in quello che è il comportamento più comune, ma allo stesso tempo misterioso, dell’intero mondo animale.

Così sarà possibile ammirare scatti incredibili nella loro semplicità e ammirare gli animali in un loro momento intimo legato al riposo: dall’assiolo, piccolo rapace, immobile nell’incavo di un albero, ad un bel cavallo disteso nel pieno di una giornata di sole; ancora una volpe che sbadiglia (foto Angela Fraja Bianchi) o un’ape che sosta sullo steso di una pianta. Tutti con gli occhi chiusi, forse a sognare chissà cosa.

La mostra che arriva oggi a Varese è stata presentata in anteprima al festival della scienza di Genova e realizzata dai giovani di Ecozioca, la startup formata dagli studenti dell’Insubria che hanno seguito il master all’Insubria “Fauna Hd“ di cui anche Varesenews è partner. Il master di primo livello «Fauna e Human Dimension – Professionisti della comunicazione per la fauna, l’ambiente e il paesaggio», è proposto dall’Università dell’Insubria in collaborazione con Fondazione Edmund Mach, Muse – Museo delle Scienze di Trento, Istituto Oikos (Milano).