Un treno regionale da Luino a Trento e Bolzano

C’è un treno regionale che collega Luino con Trento e Bolzano. Proprio uno, uno solo: sabato 16 dicembre, dicono i tabelloni di stazione Fs.

Il treno esiste davvero, ma non è un regionale: si tratta dello speciale che partirà prima dell’alba dal Lago Maggiore per raggiungere i mercatini di Natale.

Nella programmazione del gestore della rete Fs, però, quel treno era già previsto, seguendo la “traccia” (così si dice tecnicamente) del treno che dal lunedì al venerdì porta da Luino a Milano Porta Garibaldi. In modo un po’ paradossale e burocratico, il treno che si fa un solo giorno l’anno è finito sui tabelloni in vigore fino alla prossima estate, nella foto quello esposto alla stazione di Laveno Mombello Fs.

Come detto quel singolo treno è in realtà una bella proposta dell’associazione Verbano Express di Luino, prevista solo il 16 dicembre, con passaggio in diverse stazioni: dopo la partenza da Luino alle 6.27 si fermerà a Porto Valtravaglia alle 6.33, a Laveno-Mombello alle 6.40, a Besozzo alle 6.50, a Gallarate alle 7.21, a Busto Arsizio FS alle 7.27 e a Milano Lambrate 7.56 con arrivo a Trento alle 10.45 e a Bolzano alle 11.29.

Il viaggio di ritorno da Bolzano è in programma quando arriva il tramonto, alle 16.51, e da Trento alle 17.29, con arrivo a Milano Lambrate alle 20.23, a Busto Arsizio FS alle 20.53, a Gallarate alle 21.01, a Besozzo alle 21.26, a Laveno-Mombello alle 21. 35, a Porto Valtravaglia alle 21.43 e, infine, a Luino alle 21.50.

Anche il costo dei biglietti è una tantum: gli adulti pagano 55 euro in seconda classe, i bambini da 6 a 12 anni pagano 35 (gratis invece quelli sotto i 6 anni compiuti). Chi preferisce la prima classe pagherà 65, i bambini 45 euro.