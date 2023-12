Un Tributo a Renato Bertossi dal 67Jazz Club a Varese

Il 67JazzClub di Varese ha organizzato un evento speciale che si terrà giovedì 14 dicembre alle 21 al Teatro Cinema Nuovo in Viale dei Mille, 39 a Varese.

La serata vedrà l’esibizione della Simply Bop Big Band & Guests, un ensemble di oltre 20 musicisti che porteranno sul palco un concerto di jazz energico e coinvolgente.

L’evento è dedicato alla memoria del Presidente del 67jazzclub, Renato Bertossi, e promette di essere una serata di gala ricca di sorprese e di un repertorio che farà vibrare il cuore degli appassionati di jazz. La presenza di artisti ospiti del calibro di Giusy Consoli, Lilly Gregori e Claudio Borroni aggiungerà ulteriore fascino allo spettacolo, insieme ai talenti di Marco Conti al basso, Francesco Manzoni alla tromba, Francesco D’Auria alle percussioni e Yazan Greselin al piano.

L’evento è stato ideato dalla direzione artistica di Mauro Brunini, con l’organizzazione di Giulio Rossini – Filmstudio90 e il supporto di sponsor come l’Associazione OPI Varese.

I biglietti per l’evento sono disponibili al prezzo di €14 per l’intero e €12 per gli over 65. È possibile acquistarli online, presso la biglietteria del Cinema Teatro Nuovo o la sera stessa del concerto. Per chi arriva in auto, sono disponibili parcheggi nelle vicinanze, tra cui Via Tazzoli, Turati, Misurina nel rione di Biumo, Viale Belforte presso l’ex Enel o il parcheggio sotterraneo della zona palestra FitActive.