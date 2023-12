Un uomo di 55 anni trovato senza vita in un B&B di Venegono Superiore

Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina in un bed and breakfast di Venegono Superiore, per soccorrere una persona che non rispondeva alla chiamata del gestore.

I Vigili del fuoco giunti in via Puccini, da dove è stato lanciato l’allarme, insieme ad un’ambulanza con il supporto dell’auto medica e ai Carabinieri della Compagnia di Saronno, hanno aperto la stanza e hanno trovato l’uomo privo di vita.

Secondo i primi accertamenti il 55enne non presentava segni di violenza e sarebbe deceduto per cause naturali in seguito ad un malore.