Un webinar sull’attività edile e gestione dei residui e dei rifiuti prodotti

Martedì 12 dicembre, con inizio alle 9.30, si terrà un webinar per gli operatori dedicato al tema della “Attività edile e gestione dei residui e dei rifiuti prodotti”. Il webinar è promosso dalle Camere di Commercio di Varese, Bergamo, Como-Lecco e Cremona, in collaborazione con Bergamo Sviluppo ed Ecocerved. Un tema importante per tutti gli operatori del settore edile, dove gli inerti da costruzione e demolizione rappresentano una componente molto rilevante dei materiali classificati come “rifiuti speciali” e la loro cattiva gestione costituisce uno spreco di risorse e di opportunità.

L’incontro – rivolto a imprese edili produttrici di rifiuti inerti, consulenti e associazioni di categoria – vuole essere l’occasione per chiarire obblighi e adempimenti e indirizzare l’attenzione verso l’opportunità di migliorare le procedure produttive e tecnico amministrative per il riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione nonché dei materiali da scavo. Questo con riferimento anche al rapporto tra edilizia ed economia circolare.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione online sul sito di Camera di Commercio Varese www.va.camcom.it, sotto la voce “Prossimi eventi”.