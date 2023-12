Una festa di Natale itinerante per i bambini della primaria Parini di Varese

Festa di Natale diversa dal solito per i bambini e gli insegnanti della scuola primaria Parini di Varese.

Quest’ anno, invece della consueta festa, si è pensato di fare una sfilata per le vie del quartiere di Giubiano, con delle tappe significative in cui, partendo dal ricordo e dal significato del primo presepe di Greccio realizzato 800 anni fa, inserire nel presepe qualcosa di significativo per i bambini e i valori insegnati in classe.

L’iniziativa è in programma per mercoledì 20 dicembre. Si partirà dal Centro anziani dove i piccoli alunni incontreranno “L’abbraccio dei nonni“, poi si arriverà alla scuola dell’infanzia Malnati-Macchi- Nidoli dove bambini e insegnanti rifletteranno su “Il sorriso dei bambini“. Terza tappa in piazza Biroldi dove l’Ospedale del Ponte sarà lo spunto per affrontare il tema “La speranza: insieme si può” e infine l’oratorio dove inserire nel presepe “La pace e la fratellanza“.

La sfilata partirà dalla scuola Parini alle 14.15 e si concluderà a partire dalle ore 17.00 con la festa finale in oratorio organizzata dal Comitato genitori.