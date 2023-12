Una passeggiata nei luoghi di Piero Chiara

Per far conoscere gli angoli di Luino nei quali Piero Chiara ha ambientato i suoi racconti e romanzi, Confcommercio Ascom Luino ha organizzato una passeggiata, non impegnativa e adatta a tutti, nei luoghi luinesi a lui cari. Francesca Boldrini, appassionata di Piero Chiara e studiosa di storia locale, accompagnerà i partecipanti, raccontando aneddoti, parlando dei suoi libri, leggendo brani delle sue storie.

Piero Chiara è nato il 23 marzo 1913 a Luino, dove riposa nel cimitero di San Pietro in Campagna. È stato uno dei più grandi scrittori di costume del secondo Novecento. I suoi libri, e i film da essi tratti, hanno contribuito a far conoscere Luino in tutta Italia e nella vicina Svizzera. Ancora oggi ha tanti estimatori che ne apprezzano la scrittura fluida, coinvolgente, apparentemente semplice, ma in realtà dotta e ricercata.

Il ritrovo è domenica 10 e 17 dicembre in via Cavallotti, proprio dove Chiara è nato, alle ore 14.50. La partenza sarà alle ore 15:00 e farà tappa al Porto Vecchio, sul lungolago, a Palazzo Verbania, alla Chiesa del Carmine, al Casotto di Mamma Rosa in via Rossini, dove terminerà la camminata. La partecipazione è libera e gratuita e non serve prenotazione. Ci si può anche aggregare durante il percorso. La passeggiata sarà identica nelle due domeniche.

Per informazioni contattare Davide, tel. 338 3406534, d.boldrini@confcommercioluino.it

Nella foto: Piero Chiara a Luino in via Cavallotti alla metà degli anni ‘70