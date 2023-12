Una serata con l’attivista Patrizia Cecconi a Busto Arsizio: “In Palestina è un genocidio”

La scrittrice e attivista per i diritti umani Patrizia Cecconi sarà a Busto Arsizio il prossimo giovedì 7 dicembre (20,30) per parlare della tragica situazione umanitaria in Palestina.

L’incontro, dal titolo “Palestina: contro la banalizzazione di un genocidio” si svolgerà nella sala conferenze del Museo del Tessile di via Volta ed è organizzata dai Cobas e dall’Assemblea Popolare di Busto Arsizio.

La serata è a sostegno di Gazzella Onlus, associazione senza fini di lucro che si occupa di assistenza, cura e riabilitazione dei bambini palestinesi feriti da armi da guerra.