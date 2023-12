Una vita irreprensibile ma arrestato perché aveva tre chili di hascish in casa a Castronno

Il suo curriculum era immacolato e nulla lasciava presagire alla detenzione illecita di ingente quantità di stupefacenti.

Tuttavia, grazie alla conoscenza delle dinamiche del territorio ed alla capacità di carpire informazioni, i Carabinieri della Compagnia di Gallarate sono riusciti ad inchiodare alle proprie responsabilità un 30enne italiano incensurato residente in provincia, a Castronno.

È proprio l’attività di osservazione, infatti, che ha consentito ai Carabinieri della Stazione di Albizzate di acquisire gli elementi necessari per poter eseguire una perquisizione domiciliare durante la quale, grazie ad un’attività di ricerca minuziosa e capillare, sono stati rinvenuti nell’abitazione poco più di 3,6 kg di hashish, suddivisa in panetti o custodita in buste sigillate sotto forma di ovuli.

Oltre allo stupefacente, è stato rinvenuto materiale per il confezionamento ed alcuni bilancini di precisione per la pesatura.

Per il 30enne si sono aperte le porte del carcere di Varese, dove in questi giorni verrà sottoposto all’interrogatorio di garanzia. Dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.