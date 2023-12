Unibirra di Varese tra le migliori 11 birrerie d’Italia secondo il Gambero Rosso

Una grande conferma e un ulteriore premio: la guida “Ristoranti d’Italia” 2024 pubblicata dal Gambero Rosso regala una doppia soddisfazione a Unibirra. Il locale di Varese da oltre un decennio è un punto di riferimento sia per la provincia dei Sette Laghi sia per i turisti, grazie alla sua vasta selezione di birre di qualità, alla cucina ricca di proposte culinarie e all’attività di corsi per appassionati e professionisti.

La conferma è quella dei “Due Boccali”, ovvero uno dei massimi riconoscimenti che la Guida riserva per le birrerie, equivalenti alle “Due Forchette” utilizzate per i ristoranti. Un risultato che pone Unibirra in una sorta di “Olimpo”: sono solo quattro infatti le birrerie lombarde ad aver ottenuto questa prestigiosa classificazione. E sono solo due i ristoranti di Varese città inseriti nella pubblicazione.

La novità è che il Gambero Rosso, seguendo le indicazioni di “Ristoranti d’Italia”, ha ulteriormente fatto selezione dedicando sulle proprie pagine online un articolo che coinvolge esclusivamente le migliori undici birrerie italiane. In questo gruppo assai ristretto (formato da quelle che hanno ottenuto tre e due boccali) rientra naturalmente Unibirra per la quale vengono evidenziate l’ampia proposta birraria internazionale (compresi sidri, distillati e fermentazioni spontanee) ma anche la cura e il valore dell’offerta gastronomica.

«La conferma dei “due boccali” per il secondo anno consecutivo su “Ristoranti d’Italia 2024” e l’inserimento tra le migliori undici birrerie d’Italia è la prova che quello che abbiamo realizzato in questi vent’anni è stato fatto nel modo giusto» spiegano i soci fondatori di Unibirra, Silvana Giordano, Samantha Belli e Stefano Baladda.

«Il nostro intento è sempre stato quello di elevare il concetto di birreria, portando ai nostri clienti sia la scelta e la qualità delle birre, sia soprattutto il servizio adeguato e la conoscenza dettagliata dei prodotti che proponiamo. Con i nostri corsi abbiamo fatto appassionare alla birra centinaia di persone e con la cucina abbiamo portato malto e luppolo anche nella ristorazione».

Il riconoscimento concesso dal “Gambero Rosso” fa anche da spinta per i programmi futuri di Unibirra: «Per noi si è compiuto un ciclo e oggi, dopo avere consolidato tutte queste cose, siamo pronti per ripartire dalle nostre origini. Puntando sui giovani, facendo provare loro le birre che ci hanno fatto appassionare e ci hanno portato fino a qui. Per questo motivo dal 2024 porteremo avanti un progetto chiamato “Le 100 Birre” che attraverso un vero e proprio passaporto birrario avrà lo scopo di far conoscere le diverse tipologie. Sarà divertente superare i diversi livelli previsti, fino a diventare “Beermaster”».