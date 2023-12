Un’idea regalo alternativa: un’escursione con Controvento Trekking

Quest’anno fai in regalo davvero originale: regala un trekking. Costa 15 euro e il beneficiario potrà scegliere a quale escursione partecipare e con chi, prenotando direttamente dal calendario eventi sul sito del gruppo di cammino di Controvento Trekking. Un pensiero originale, personalizzato e simpatico, che fa bene al corpo e alla mente… insomma tutto quello che cerchi, realizzabile con pochi semplici passi.

Non devi per forza scegliere tu, il beneficiario del regalo potrà iscriversi a sua scelta ad uno dei trekking del calendario eventi 2024.

Puoi regalare anche più di una singola gita e in questo caso il destinatario potrà scegliere se usare i Voucher tutti per sé o se usarli insieme ad amici e accompagnatori. La promozione termina il 22 dicembre!

COME REGALARE UN’ESCURSIONE

Tutte le escursioni di Controvento Trekking sono narrate: non solo si cammina in natura ma si impara e si scoprono curiosità e racconti. Pensate di aver già camminato tutti i sentieri della provincia, o di aver già fotografato tutti i panorami della Valle dei laghi? Con Antea Franceschin, Paolo Fumagalli e Milena Fornara scoprirete scorci mai visti, ma soprattutto ascolterete storie di persone e luoghi.

Vi aspettano avventure e tante nuove conoscenze! Prenota il tuo Voucher Regalo per Natale QUI.

Se invece hai bisogno di ulteriori informazioni contatta Antea (+39 348 0725255 o via mail antea@ controventotrekking.it) e avrai tutto il supporto per trovare insieme la soluzione migliore per te.

CONTROVENTO TREKKING

Antea, Paolo e Milena sono le storiche Guide del gruppo di Controvento Trekking, gruppo di cammino che nasce ne 2016 con l’idea di realizzare escursioni narrate tra Varese, il Lago Maggiore, Milano e Como. Ogni anno Controvento Trekking organizza più di 150 escursioni diverse: da quelle più semplici anche in contesto urbano a quelle più sfidanti e avventurose tra Alpi e laghi.