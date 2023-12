Un’indagine per abuso d’ufficio dietro le dimissioni del comandante della Polizia Locale di Ferno

Un’inchiesta per abuso d’ufficio ha travolto i vertici del comando di Polizia Locale di Ferno. Come abbiamo riportato ieri, giovedì, da qualche giorno Nicolò Rachele non è più il comandante del corpo proprio a seguito dell’indagine della Procura di Busto Arsizio che lo vede coinvolto.

L’ipotesi di reato è ancora tutta da verificare ma tutto ruoterebbe attorno ad un concorso relativo all’assunzione di due nuovi agenti da parte dell’amministrazione. Ad uno di questi l’ormai ex-comandante avrebbe fornito in anticipo i quiz, di fatto agevolandolo.

Il sindaco Sarah Foti si era limitata a confermare la notizia e a dire che, temporaneamente, il ruolo sarà ricoperto dal vice Francesco Grigolin. A gennaio ci sarà un nuovo concorso.