Uno sguardo al futuro dell’Italia tra imprevisti e aspettative

A cura di Davide Bardelle del Liuc finance & investement club dell’Università Liuc di Castellanza.

Inflazione e crescita: un quadro economico italiano in evoluzione

L’Italia sta affrontando una fase di rallentamento economico, con l’inflazione in diminuzione e una modesta crescita certificata dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Nel 2023, si prevede un aumento del Pil dello 0,7%, cifra che dovrebbe mantenersi stabile nel 2024, per poi risalire all’1,2% nel 2025. Queste proiezioni, se da un lato riflettono una frenata globale, dall’altro pongono le basi per una riflessione più ampia sulle opportunità che potrebbero emergere attraverso investimenti mirati. (nella foto un’installazione dell’artista Valentina Vetturi al MaGa di Gallarate “La matematica del segreto”)

Rischi e opportunità: la visione dell’Ocse

L’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) identifica diversi rischi orientati al ribasso per l’Italia, compreso un possibile inasprimento delle condizioni finanziarie e un ritorno del rischio-Paese. Tuttavia, l’organizzazione suggerisce che investimenti mirati, una prevista diminuzione dell’inflazione e il potenziale impatto positivo dei fondi NextGenerationEU potrebbero contribuire a mitigare tali ostacoli.

Prospettive sull’Inflazione: un respiro di ossigeno a sguardo futuro

Le proiezioni dell’Ocse indicano che l’inflazione in Italia dovrebbe scendere dal 4,6% nel 2023 al 3,1% nel 2024 e al 2,5% nel 2025. Tuttavia, si riconosce la presenza di possibili incrementi dovuti alle tensioni geopolitiche in corso.

Centro studi Confindustria: prospettive di crescita PIL Italiano

Il Centro Studi di Confindustria prevede una crescita contenuta nel 2024, con il Pil stimato al +0,5%, contrariamente alla previsione dell’1,2% formulata a marzo. Questa revisione al ribasso è principalmente attribuita agli effetti negativi degli interessi elevati sulle imprese e sulle famiglie, unitamente a una dinamica sfavorevole nel commercio internazionale nell’anno in corso. Il Csc, inoltre, ha evidenziato un significativo rallentamento dell’economia italiana nel 2023 rispetto al robusto +3,7% registrato nel 2022. Nel nuovo scenario si prevede un modesto incremento annuo del +0,7% già interamente incorporato nei calcoli.

Prospettive occupazionali e debito/PIL: variazioni e tendenze

L’Ocse prevede un andamento altalenante della disoccupazione, che dovrebbe aumentare dal 7,6% nel 2023 al 7,8% nel 2024, per poi contrarsi al 7,6% nel 2025.Il rapporto debito/PIL dovrebbe registrare un livello del 148,2% nel 2023, per poi salire al 148,3% nel 2024 e successivamente diminuire al 147,4% nel 2025. Il deficit italiano è atteso al 5,4% del Pil nel 2023, scendere al 4,2% nel 2024 e al 3,6% nel 2025.

Conclusioni

L’Italia si trova di fronte a sfide economiche con un rallentamento previsto della crescita e una diminuzione dell’inflazione secondo le proiezioni dell’Ocse. Gli analisti sottolineano rischi come l’inasprimento delle condizioni finanziarie, ma indicano che strategie mirate possono mitigare tali ostacoli. Nel complesso, le prospettive occupazionali oscillano, mentre il debito/PIL e il deficit mostrano variazioni con una tendenza al miglioramento nel medio termine

