Uomo muore travolto da un treno a Somma Lombardo nella tarda serata di venerdì

Sono ancora pochi i particolari che filtrano da quanto avvenuto nella tarda serata di venerdì a Somma Lombardo: di certo c’è il decesso di un uomo sotto ad un treno in transito poco prima delle 23.

Il fatto ha riguardato il treno ETR 610004 direzione Milano Centrale con il numero treno EC41.

Dalle prime informazioni la vittima è un uomo di cui le forze dell’ordine non hanno ancora definito l’identità.

Il treno aveva in quel momento a bordo circa 270 persone. Sul posto hanno operato i carabinieri della Compagnia di Gallarate in appoggio alla Polfer. Il 118 è intervenuto attorno alle 22.30 con ambulanza e automedica, con mezzi sanitari che hanno operato in piazzale 4 Novembre, nei pressi della stazione ferroviaria.