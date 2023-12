Urla e spaventa i presenti davanti all’oratorio la Vigilia di Natale, fermato dai Carabinieri a Busto Garolfo

Festività agitate a Busto Garolfo dove i Carabinieri sono intervenuti due volte per fermare persone fuori controllo. La notte della Vigilia un uomo ha creato scompiglio davanti all’oratorio. Si è presentato davanti al centro di aggregazione e ha iniziato ad urlare frasi poco comprensibili spaventando i presenti. Qualcuno lo avrebbe visto in possesso di un coltello ma, al loro arrivo, i militari non hanno trovato armi. L’uomo, già in cura al Cps (Centro Psico Sociale), ha agito da solo senza che nessuno lo provocasse; è stato e tranquillizzato e portato via dai Carabinieri.

Nella serata di Natale, un altro uomo, sempre a Busto Garolfo, ha tentato di aggredire una pattuglia dei Carabinieri con un martello. In evidente stato di ebrezza alcolica, l’uomo è stato denunciato.