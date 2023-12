Uyba Busto Arsizio allo scontro diretto con Bergamo: appuntamento sabato 9 alla E-Work Arena

La sfida tra Busto Arsizio e Bergamo è una classica del campionato italiano di pallavolo femminile di serie A1. Nonostante il cambio di società orobico nel 2021, questa partita continua a richiamare l’attenzione degli appassionati di pallavolo di tutta Italia per la nobiltà delle due squadre, da decenni tra le principali portabandiera del movimento, anche in campo europeo.

Attualmente, le due squadre si trovano a combattere per una sfida altrettanto nobile, ma questa volta alla ricerca di punti per la salvezza in un campionato difficile per vari motivi. Le squadre, capitanate da Lualdi e Gennari, sono attualmente appaiate a quota 8 in classifica e precedono l’Itas Trentino, rimasta a quota 2 a seguito della sconfitta con Bergamo nell’ultimo turno.

Le ospiti, dopo il cambio di allenatore (ora l’head coach è Bigarelli), appaiono in netta crescita, come confermano il punto strappato a Pinerolo e il 3-0 su Trento. Lualdi e le sue compagne cercano quindi il sostegno del proprio pubblico per ottenere una vittoria più che mai importante.

Sul taraflex di viale Gabardi, dovremmo vedere per le ospiti in avvio Gennari – Da Silva, Butigan – Melandri, Nervini – Davyskiba, con Cecchetto libero. Cichello, che avrà al suo fianco per la prima volta il secondo Enrico Barbolini, potrebbe inserire sempre più in campo Rebecca Piva, apparsa in netta ripresa nell’ultima settimana. Il tecnico argentino dovrebbe comunque partire con Boldini – Frosini, Lualdi – Sartori, Carletti – Bracchi, con Zannoni libero.

La partita si giocherà in una E-Work arena ancora rinnovata, questa volta grazie ad un incredibile giro di led luminosi (120 metri di lunghezza!) che animerà tutta la balaustra del primo anello. E le sorprese tecnologiche continueranno durante la stagione…

Federica Carletti, capitano della squadra, ha dichiarato: «Sappiamo benissimo dell’importanza di questa partita e della prossima, sempre in casa con Trento. Poter giocare davanti ai nostri tifosi potrà essere per noi un vantaggio, ma dobbiamo affrontare entrambi i match con la massima concentrazione per ottenere punti importanti per la classifica. In particolare Bergamo è in forte crescita e verrà qui per vincere, ma noi siamo cariche e faremo di tutto per tornare al successo».

GUIDA ALLA PARTITA

I biglietti sono disponibili alle casse dalle 19, in prevendita sono su Viva Ticket.

Partenza alle 20.30, diretta tv su RaiSport e streaming su Volleyball World Tv.

Ampi spazi sul social UYBA: dalle immagine esclusive dello spogliatoio delle farfalle alle 19.30, ai set-alert push su tutti i canali e push su Telegram, alle interviste di fine gara.

UYBA Volley Busto Arsizio – Volley Bergamo 1991

Sabato 9 dicembre, ore 20.30 – e-work arena, Busto Arsizio

UYBA Volley Busto Arsizio: 1 Ceasar, 2 Bracchi, 4 Piva, 5 Simin (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 18 Rojas, 19 Boldini. All. Cichello, 2° Barbolini.

Volley Bergamo 1991: 1 Bovo, 2 Fitzmorris, 3 Rozanski, 4 Butigan, 5 Scialanca (L2), 6 Cecchetto (L), 7 Da Silva, 9 Pasquino, 10 Cicola, 11 Nervini, 13 Pistolesi, 18 Davyskiba, 19 Melandri, 23 Gennari. All. Bigarelli. 2° Andreoni