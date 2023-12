Uyba, mezza partita da grande: Milano passa a Busto ma le Farfalle piacciono

In una E-Work Arena piena come nei tempi migliori, la UYBA Volley non riesce a strappare punti al Vero Volley Milano pur mettendo in campo tanta grinta e una certa qualità di gioco. Busto ci prova, sfiora il successo nel primo set, vince il secondo ma poi si deve arrendere alla classe e alla potenza di Egonu e compagne, premiate con i tre punti dal derby lombardo di Santo Stefano.

Milano, per la prima volta con Folie in campo, deve però fare ricorso alle proprie fuoriclasse per avere la meglio della squadra di Cichello: 29 i punti messi a terra da Egonu, 12 a testa per Daalderop e Cazuate mentre tra le Farfalle ottima prova di Bracchi, autrice di ben 20 punti. Doppia cifra anche per Piva e Sartori a quota 11, protagoniste del secondo set vinto dalle biancorosse.

Un pizzico di rammarico, se mai, è legato al primo parziale quando Zannoni e compagne hanno condotto a lungo, conquistando poi un break a metà set, allungato sino al 20-16 grazie a un ace di una scatenata Bracchi. Il timeout di Gaspari ha rimesso in bolla l’Allianz Vero Volley che ha ribaltato la situazione sino al 21-23. Busto ha avuto la forza di annullare il primo set ball, ne ha creati a proprio favore ma si è arresa alla doppietta di Egonu (schiacciata e battuta vincente) per il 28-30.

Poi come detto la UYBA si è presa il secondo set con grande determinazione (25-17) andando subito in vantaggio, consolidando la situazione con una serie vincente di Piva e doppiando – con un punto strepitoso di Bracchi – le ospiti (16-8) con i 4mila di viale Gabardi in estasi. Negli ultimi due set però, la differenza di qualità nel roster è emersa in maniera più netta: Gaspari ha potuto variare l’assetto inserendo Candi e Daalderop (quest’ultima al posto di Bajema) e per Busto non c’è stata più l’occasione di colpire. Milano si è presa il terzo set a 15 e il quarto a 17 chiudendo i conti.

«Nei primi due set abbiamo spinto abbastanza, sia con le nostre battute sia sfruttando bene il cambiopalla, mentre nel terzo e quarto set ci hanno messo più in difficoltà – è il commento di coach Cichello a fine partita – Sono contento che la squadra abbia fatto “un passo in più”, quello che avevo chiesto, e abbia tentato di giocare alla pari contro una squadra forte come Milano».

«È stata una partita stupenda – spiega la MVP biancorossa Martina Bracchi – Milano in avvio ha fatto alcuni errori che siamo riuscite a sfruttare bene e abbiamo giocato punto a punto il primo set, anche se ci è dispiaciuto perderlo. Questa partita ci ha dato tanta consapevolezza di cosa possiamo fare: cercheremo di tenercela per tutto il girone di ritorno. Io mi sono vista bene e cerco sempre i miei difetti per migliorarmi e fare meglio».