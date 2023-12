Uyba, un opposto sotto l’albero di Natale: dagli USA arriva Skylar Fields

Mossa sul mercato straniero per la Uyba Volley Busto Arsizio: la società biancorossa, impegnata nella lotta salvezza, ha ingaggiato una promettente opposto statunitense per la restante parte della stagione, Skylar Fields.

La giocatrice di classe 2001 è originaria del Texas (è nata a Missouri City che si trova per l’appunto nel The Lone Star State) ma arriva dall’University of Southern California, college di Los Angeles nel quale ha giocato dal 2022 nel massimo livello (Division I) del campionato NCAA. Prima di approdare nella città degli Angeli, Fields aveva disputato tre stagioni alla Texas University.

L’operazione è stata condotta dal nuovo direttore sportivo della Uyba Volley, Carmelo Borruto che ha pescato in un mercato fino a oggi florido anche per il club biancorosso. Sono tante le giocatrici USA a essere sbocciate a Busto Arsizio dopo esperienze di alto livello nel torneo universitario.

Fields in particolare è stato nominata giocatrice dell’anno dell’AVCA Pacific South Region, la conference (il girone territoriale) al quale è iscritta Southern California. Nel corso della stagione la neo-Farfalla ha disputato 30 partite mettendo a terra 666 punti con una media di 5,6 a set, un dato che ne ha fatto la migliore attaccante del proprio campionato. L’opposto è descritta come una giocatrice esplosiva, è alta 1,88 e dovrà contribuire alla rincorsa salvezza biancorossa. Fields non arriverà subito a Busto Arsizio ma il suo sbarco è previsto dopo Natale per mettersi a disposizione di Juan Manuel Cichello.