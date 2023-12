Uyba Volley, arriva l’abbonamento in super sconto per il girone di ritorno

La UYBA Volley Busto Arsizio vuole disputare un entusiasmante girone di ritorno nel campionato di Serie A1 di pallavolo femminile. Per questo la società del presidente Pirola ha preparato un’offerta importante per tutti gli appassionati che amano seguire le partite sugli spalti. E spingere le Farfalle alla salvezza e, perché no, fino alla zona playoff.

La società ha infatti lanciato la tessera abbonamento “Nuova Vita! UYBA – Reloaded” al prezzo di 50 euro, una tariffa super scontata, con sette partite comprese nel prezzo; il settore prescelto è il primo anello rosso non numerato.

L’avventura inizia il 26 dicembre con il confronto contro la Milano di Paola Egonu. Il 14 gennaio, ci sarà invece il match con Roma, con l’attesa possibilità di assistere al debutto del talento americano Skylar Fields, ingaggiata dalla Uyba nelle scorse settimane e attesa a Busto dopo Natale. Ma le emozioni non finiscono qui: l’abbonamento copre anche gli incontri cruciali contro le dirette concorrenti per l’accesso ai play-off, culminando nella sfida alle campionesse d’Italia di Conegliano il 24 marzo nell’ultima giornata di regular season.

Modalità di acquisto del proprio abbonamento

Il 26 dicembre, in occasione del match contro Milano, sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento presso la biglietteria della e-work Arena aperta dalle 15.30 alle 17.30.

Chi sottoscriverà l’abbonamento riceverà un biglietto omaggio per assistere alla partita contro Milano (settore primo anello non numerato) e un coupon con cui ritirare il l’abbonamento a partire dal 2 gennaio 2024 presso gli uffici della UYBA Volley il martedì e il giovedì, dalle 14.30 alle 19.30