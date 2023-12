Vacanza invernale al mare: le mete più belle in giro per il mondo

Concedersi una vacanza al caldo in inverno significa fuggire dalle temperature rigide della stagione, godersi giorni di mare e di sole e staccare dalla frenesia e dallo stress quotidiano per rilassarsi e ricaricare le pile prima di ributtarsi nella routine di sempre.

Dicembre, gennaio e febbraio sono tre mesi perfetti per una vacanza al caldo su qualche isola paradisiaca in giro per il mondo, così da vivere un po’ d’estate quando in Italia l’inverno è nel suo pieno svolgimento.

Online è possibile trovare tantissime proposte di viaggi invernali al caldo, ma è necessario spendere un po’ di tempo per trovare la meta giusta e soluzione ideale alle proprie necessità e al proprio budget.

Chi preferisce avere un pacchetto vacanza su misura e completo di tutto, può rivolgersi a un’agenzia di viaggi preparata e professionale, come ad esempio Sporting Vacanze Tour Operator, che in pochissimo tempo fornirà una soluzione di viaggio personalizzata che comprende volo, soggiorno, attività ed esperienze e un servizio di assistenza h24 per richieste dell’ultimo minuto e possibili emergenze.

Le 3 mete da sogno per una vacanza invernale al caldo

Tra le mete da sogno per una vacanza invernale al caldo si può citare quella che è sempre una certezza, diventata un classico sinonimo di eccellenza: le Maldive.

Un vero e proprio paradiso terrestre, situato nell’arcipelago dell’Oceano Indiano e composto da 1192 isole, una più bella dell’altra, con mare cristallino, spiagge bianche e tantissime attività da svolgere. Le Maldive sono perfette per una vacanza all’insegna del lusso e del relax e il periodo perfetto per raggiungerle va da dicembre ad aprile.

Altra destinazione meravigliosa è l’isola delle Mauritius, la più grande dell’arcipelago delle isole Mascarene, nell’Oceano Indiano. Perfetta per una vacanza romantica o per un rilassante soggiorno di famiglia, è famosa per le sue spiagge, lagune e barriere coralline e le attività sportive e acquatiche.

Periodo perfetto? Dicembre. Mentre a gennaio e febbraio c’è il rischio di trovare piogge tropicali.

Per chi è alla ricerca di una vacanza esotica più avventurosa, gli Emirati Arabi sono il top, con Dubai come meta principale. Qui distese di deserto e spiagge incantate si alternano alla civiltà più moderna e a ricordi di una storia antica e importante. Passato e futuro in un unico soggiorno che regala emozioni indescrivibili e luoghi che non si possono osservare in nessun’altra parte del mondo.

La meta a sorpresa

Una meta molto particolare e a cui non tutti pensano quando è ora di prenotare la propria vacanza invernale al caldo è lo Sri Lanka, un paese situato nell’Oceano Indiano al largo della costa sud dell’India.

Civiltà millenarie, natura mozzafiato, foreste equatoriali, colline color smeraldo, mare blu cobalto e spiagge tropicali: lo Sri Lanka è una destinazione da sogno e ancora poco conosciuta per chi è alla ricerca di una vacanza invernale all’insegna della storia, della natura, del fascino e dell’avventura.

Qui si trovano alcuni dei siti Unesco più belli e affascinanti di tutta l’Asia, luoghi ricchi di storia e cultura, rovine di antiche civiltà, templi e mete di pellegrinaggio, ma si possono anche sperimentare scalate su imponenti montagne, avventurosi safari in giungle selvagge e giornate di relax su spiagge incantevoli.

Lo Sri Lanka può essere visitato durante tutte le stagioni, ma i mesi perfetti vanno da gennaio a marzo, così da evitare il periodo dei monsoni.