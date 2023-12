Varese aiuta, il tuo contributo per la mensa gratuita ai bambini in difficoltà

I Servizi sociali ed educativi del Comune di Varese quest’anno sostengono l’iniziativa a beneficio delle famiglie che si trovano in gravi difficoltà economiche e sociali, per garantire la gratuità della mensa scolastica nelle scuole cittadine e consentire così a bambine e bambini di usufruire del servizio. Tutti i cittadini possono contribuire a sostenere l’iniziativa attraverso una donazione, per favorire il maggior numero di nuclei familiari. Chiunque volesse aderire può donare direttamente al progetto Varese Aiuta, Iban IT65 R 05696 10801 000095004X02.

“Quest’anno l’attenzione del fondo di mutuo soccorso di Varese va alle famiglie in situazioni di forte disagio economico e sociale, per consentire di usufruire di servizi extrascolastici particolarmente utili – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari – Una forma di sostegno mirata e importante, per la quale anche tutti i cittadini possono contribuire con una donazione, aiutandoci a mettere sotto l’albero un aiuto importante per il maggior numero di famiglie che si trovano in situazioni di particolari difficoltà”.

“Un supporto importante che va a beneficio di bambine e bambini delle scuole cittadine – aggiunge l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – per favorire l’inclusione in un momento della vita scolastica a chi altrimenti non potrebbe prendervi parte”.