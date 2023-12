Varese C5, buon avvio in Serie B e un potenziale tutto da scoprire

Fine anno e tempo di bilanci anche per il Varese C5, una delle due formazioni della provincia – l’altra è il Cardano ’91 – impegnate nella Serie B di futsal. Dopo il girone di andata c’è soddisfazione nell’ambiente biancorosso visto che il club è alla prima, storica, partecipazione in questo torneo e che la squadra si trova a metà classifica al sesto posto con 13 punti appaiata proprio ai cardanesi.

La squadra di mister Alessio Battaia, che utilizza il palasport di Carnago come campo di casa, ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio in nove partite: una nota positiva è la poca distanza in termini di punti dalle avversarie che attualmente occupano la zona playoff. È anche vero che in qualche caso è mancato il dettaglio giusto che avrebbe permesso ai varesini di trovarsi più in alto in classifica ma il cammino è decisamente interessante per una neopromossa.

Il team dei presidenti Rocco e Langella è approdato infatti in Serie B dopo aver dominato nella stagione scorsa il campionato regionale di C1, aggiungendo al salto di categoria anche la vittoria della Coppa Lombardia nel dicembre 2022. L’avvio è stato notevole tanto che il Varese C5 ha toccato anche la prima posizione dopo sei giornate per poi accusare una piccola flessione.

La rosa a disposizione di Battaia ha tuttora un grande potenziale: i migliori marcatori sono Patrik Luminoso con 5 gol, Cristian Battaia e Mattia Bergamaschi con 4 mentre prima di Natale è stato annunciato l’arrivo del laterale argentino Martin Solzi arrivato dopo la risoluzione con Lucas Moya. Nel gruppo ci sono sia giocatori di esperienza – diversi dei quali hanno militato nelle categorie superiori – sia giovani formati nel vivaio di casa.

Il Varese C5 milita infatti anche nel campionato nazionale U19 e anche in quel caso la squadra ha vissuto un ottimo avvio di stagione per poi stabilizzarsi nella zona medioalta della classifica. I giovani biancorossi sono infatti quinti con 13 punti a due sole lunghezze dalla zona playoff. «Con ancora metà delle gare da disputare per entrambe le squadre, la senior e l’U19, non ci resta che attendere la ripresa del campionato in quello che sarà sicuramente un 2024 ricco di emozioni» spiegano i responsabili del club, pronti a ripartire di slancio. Il primo match del nuovo anno è in calendario sabato 6 gennaio alle 16 a Carnago: di fronte al Varese C5 i torinesi del Castellamonte.