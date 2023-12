Varese in bianco, il Chisola vince 3-1 al “Franco Ossola”

Sarà anche solo una coincidenza, ma il Varese per la terza volta indossa la maglia bianca e per la terza volta in questa stagione viene sconfitto. Questo un dato statistico dal quale partire, la vittoria del Chisola 3-1 al “Franco Ossola” però non è – ovviamente – solo questione di colore della casacca dei varesini. I piemontesi hanno giocato meglio, colpito nel momento giusto e saputo difendere con ordine anche quando il Varese ha messo in campo tanti attaccanti e una forza offensiva importante. La squadra di mister Ascoli ha dimostrato di non essere seconda in classifica per caso, giocando un calcio facile ma efficace e prendendosi tre punti importanti per il proprio campionato, lasciando invece “in bianco” i varesini.

Quello che è mancato oggi alla squadra biancorossa è stata la capacità di opporsi alle discese piemontesi, oltre alla lucidità nel finale, con tanti palloni giocati con fretta ma senza ragionamento. Banfi, Guri e Di Maira, dentro tutti insieme negli ultimi minuti, non hanno avuto le occasioni giuste per raddrizzare una gara che, in fin dei conti, dà i tre punti meritatamente al Chisola. Pochi i segnali positivi da casa varesina con un generale passo indietro della prestazione dei singoli e collettiva.

Con questa sconfitta il finale di 2023 cambia prospettiva per la squadra di mister Corrado Cotta, e forse anche il campionato. Il Varese perde ulteriore terreno dalle prime posizioni e ora dovrà cercare di chiudere al meglio l’anno, prima con la trasferta di Voghera di domenica prossima e infine con l’ultimo impegno, al “Franco Ossola” mercoledì 20 dicembre contro il Gozzano. Contenendo il distacco nelle ultime due partite si potrà pensare a un 2024 con qualche obiettivo di rilievo in palio, ma passaggi a vuoto come quelli di oggi non saranno più concessi.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo essersi sbloccato anche in trasferta, il Varese torna al “Franco Ossola” per ospitare il Chisola secondo in classifica e una delle principali sorprese in positivo della prima parte di stagione. Non al meglio Di Maira – affaticamento muscolare – e Guri – caviglia acciaccata dopo un duro colpo – mister Corrado Cotta schiera un 4-3-1-2 con Liberati alle spalle di Furlan e Banfi. I piemontesi allenati da mister Nicola Ascoli – squalificato – arrivano da tre gare senza subire gol e scendono in campo con un 3-4-1-2 nel quale La Marca è a supporto di Rizq e Ponsat.

PRIMO TEMPO

Parte meglio il Chisola e La Marca dopo nemmeno 1′ di gioco sfiora il palo con un destro rasoterra da fuori area. Il Varese però non si spaventa e al 9′ è Molinari ad andare vicino al gol con una girata di testa su corner fuori di poco. Banfi si fa vedere al 15′ con un destro potente che impegna Lancillotto alla parata in angolo. Quando i biancorossi sembrano poter prendere in mano la gara, a trovare il vantaggio sono gli ospiti al 22′ con Ponsat che di testa da pochi passi mette in rete il cross di La Marca. Il Varese ci mette un attimo a reagire ma al 28′ trova il pari: lancio in area di Vitofrancesco, tiro di Banfi che provoca una mischia davanti alla porta del Chisola che risolve Cottarelli con il tocco per l’1-1. Trovato il pareggio la squadra di Cotta spinge ma il Chisola dimostra ancora di essere squadra di valore e Ponsat si fa vedere poco dopo la mezz’ora prima con un diagonale che impegna Cassano alla parata e poi con il colpo di testa che esce di poco. Il numero 11 piemontese è protagonista anche al 37′ quando il Chisola ritrova il vantaggio: controllo in area e girata di destro che Cassano para in tuffo ma sulla ribattuta il primo ad arrivare è Degrassi che mette in rete il gol dell’1-2. Sul finale di tempo sono gli ospiti ad essere più intraprendenti mettendo in apprensione la difesa del Varese, che stringe i denti, non concede opportunità e chiude il primo tempo sotto 1-2.

SECONDO TEMPO

Prova a ripartire di slancio il Varese ma al 6′ paga una disattenzione difensiva: rilancio dalla difesa, Ponsat passa tra Baldaro e Cottarelli e batte Cassano mettendo in rete l’1-3. Mister Cotta allora cambia tre pedine: dentro Stampi, Perissinotto e Guri per Baldaro, Liberati e Furlan. Ai biancorossi però manca la lucidità per mettere in difficoltà la difesa ospite, che chiude gli spazi e fa scorrere i secondi appena può. Cottarelli è pericoloso al 23′ con un’incornata su corner che però rimbalza sopra la traversa ma non riesce a mettere pressione costante. Cotta si gioca anche la carta Di Maira, al posto di Palazzolo, e al 29′ è determinante la deviazione di Conrotto sulla girata volante di Banfi sul servizio di Guri dal fondo. Il Chisola però non di distrae, continua a essere molto attenta in difesa e tiene a distanza di sicurezza il Varese, che spinge senza trovare concretezza. Nel recupero è il Chisola ad avere l’occasione da gol con Rizq che supera Cassano e Benacquista che in scivolata allontana, secondo la terna arbitrale prima che la palla varchi completamente la linea di porta. Cambia poco, se non il passivo, perché il parziale non cambia più e alla fine è il Chisola a prendersi i tre punti e interrompere la striscia positiva dei biancorossi.