Varese School Cup, fa festa l’ISIS Ponti sul filo di lana

Termina con una partita equilibrata e decisa sul filo del rasoio la quinta tappa della Varese School Cup, disputata nella palestra di via Sottocosta a Gallarate. Nella giornata che ha concluso la prima fase del torneo voluto da “Il basket siamo noi” gioisce l’ISIS Ponti che in finale supera dopo un tempo supplementare il Da Vinci-Pascoli per 46-44.

Galleria fotografica Varese School Cup: la quinta giornata 4 di 8

Il derby gallaratese ha infiammato il pubblico dopo che nelle semifinali il Ponti aveva avuto ragione di misura sul Fermi di Castellanza: 30-25 il risultato per un istituto che era all’esordio assoluto nel torneo.

La seconda semifinale era stata invece più facile per il Da Vinci Pascoli, impostasi con il punteggio di 52-16 sul Gadda Rosselli. A senso unico anche il match valido per assegnare il terzo posto con il Fermi che ha vinto senza dubbi sul Gadda Rosselli per 51-31.

Come di consueto per tutto l’arco della manifestazione è stata grande l’animazione curata dagli studenti-tifosi sugli spalti e dalle quattro dance crew che sono scese in campo al PalaEsseSolar nelle pause dei match. L’epilogo sportivo ha poi regalato un tocco di emozione in più a tutti i presenti.