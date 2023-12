Varese tra le otto province lombarde protagoniste di “Cammina Foreste Urbane”

Oltre tremila cento persone coinvolte, collaborazioni con più di centotredici realtà territoriali, ventuno amministrazioni coinvolte e trecento quindici chilometri percorsi tra parchi, PLIS, riserve e foreste urbane.

L’edizione 2023 di Cammina Foreste Urbane è stata un successo di partecipazione e coinvolgimento. L’evento, promosso da ERSAF in collaborazione con Legambiente Lombardia e con il sostegno di Lipu, CAI, Federparchi e l’Associazione nazionale per le Attività Regionali Forestali per far conoscere le aree boschive urbane e periurbane, promuovendo nuove progettazioni partecipate di rinverdimento, ha visto, dal 4 novembre al 2 dicembre, la realizzazione di sessantatré camminate, accompagnate da iniziative collaterali quali mostre, attività di educazione ambientale, laboratori botanici, giochi, raccolta di rifiuti abbandonati, incontri filosofici, letture poetiche e messa a dimora di nuovi alberi in concomitanza con la Giornata Nazionale dell’Albero.

Le passeggiate guidate, promosse in quattordici parchi diversi, di cui sei regionali e otto Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), hanno toccato ben otto province lombarde: Varese, Como, Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Monza Brianza, per un totale di 315 km percorsi, con una media di 5 km per evento.

Oltre tremila cento le persone, tra le quali tanti bambini e ragazzi, grazie anche al coinvolgimento delle scuole, si sono uniti alla proposta di attraversare a piedi aree verdi delle proprie città, per scoprire il territorio e le sue bellezze, condividere conoscenza e trascorrere insieme una giornata nella natura.

«Camminare insieme nelle foreste di prossimità dimostra la grande necessità di spazi aperti e di verde nei luoghi dove abitiamo. Le foreste migliorano la qualità della vita e il benessere delle comunità locali – dichiara Marzio Marzorati, responsabile della campagna Cammina Foreste Urbane -. Le foreste sono una risposta efficace per contrastare la crisi climatica e attuare le proposte di adattamento soprattutto in area urbana; regolano inoltre la temperatura, controllano le acque e attraverso il suolo permettono di rimettere in falda le risorse idriche. Quest’anno il cammino di migliaia di persone è dedicato alla proposta di aumentare e migliorare gli spazi verdi, affinché le comunità locali possano godere dei loro benefici in modo inclusivo. Le foreste e gli spazi verdi sono essenziali alla rete ecologica che permette il mantenimento della biodiversità per tutelare il paesaggio e la nostra identità culturale».

«Siamo soddisfatti dell’ottima riuscita della sesta edizione di Cammina Foreste Urbane 2023 – aggiunge il presidente ERSAF Fabio Losio -. È un’iniziativa che ha permesso di raggiungere molti cittadini lombardi riflettendo con loro sui temi a noi particolarmente cari del verde pubblico, delle infrastrutture verdi urbane e periurbane e dell’importanza degli alberi per rendere i nostri luoghi dell’abitare e del lavorare più belli, più sostenibili e più resilienti nei confronti dei cambiamenti climatici, grazie ai molteplici servizi ecosistemici che le piante sono in grado di offrire».

Durante le escursioni, aperte gratuitamente a tutti, oltre che sulla pagina dedicata sul sito web di Legambiente Lombardia, sono state raccolte le firme all’appello per aumentare gli spazi verdi e tutelare quelli già esistenti. Aderendo, ciascun firmatario esprime la volontà di prendersi cura degli alberi e della natura, di voler contribuire attivamente a custodire il verde pubblico con attenzione e lungimiranza, chiedendo alle istituzioni pubbliche di estendere e far vivere nuove foreste urbane avviando processi di collaborazione e cura partecipata, perché ogni umano possa vivere vicino ad un albero e goderne i tanti benefici. Hanno firmato l’appello “FORESTE PER LA VITA FORESTE PER IL CLIMA. Città più verdi, più sane e più felici per tutti” oltre 1.000 persone. Per saperne di più sull’appello, clicca qui