Varesina – Brusaporto ai piani alti, Castellanzese a caccia di punti tranquillità

Varesina e Castellanzese sono attese da due sfide casalinghe (domenica 17 dicembre alle 14.30) valide per la 18ma giornata del Girone B di Serie D. I ragazzi di mister Marco Spilli ospiteranno il Brusaporto, per una sfida d’alta classifica. I neroverdi riceveranno al “Provasi” la Clivense per un vero e proprio scontro salvezza.

VARESINA – BRUSAPORTO

.

Dopo la rocambolesca vittoria per 5-4 al “Legler” di Ponte San Pietro, la Varesina ospita il Brusaporto di Stefano Brognoli, per un vero e proprio big match del girone. I gialloblù arrivano dalla vittoria per 4-0 contro la Clivense, che ha interrotto una serie negativa di due sconfitte consecutive, compreso il pesante 6-1 subito al “Garilli” di Piacenza, nel corso della quindicesima giornata. Al Varesina Stadium si sfidano i due migliori attacchi del Girone B di Serie D. Infatti le Fenici sono prime in questa speciale classifica con 41 gol segnati. Al secondo posto ci sono proprio i bergamaschi con 30 reti.

Le due compagini sono separate in classifica da tre appena tre lunghezze. I padroni di casa sono saldi al secondo posto a 33 punti. A quota 30, troviamo proprio gli ospiti invischiati nella bagarre per la zona play-off a pari punti con Piacenza e Pro Palazzolo attese entrambe da partite in trasferta.

CASTELLANZESE – CLIVENSE

Domenica il “Provasi”, sarà teatro di quella che è una vera e propria sfida salvezza, anche se all’epilogo del campionato mancano ancora diversi mesi. Le due squadre sono appaiate a quota 19 punti sull’orlo della zona play-out. La Castellanzese è reduce da una sconfitta a testa alta contro il Piacenza (1-0). La Clivense, invece, nell’ultimo turno ha rimediato un pesante 4-0 in casa del Brusaporto.

Per le due formazioni è stata una settimana movimentata in chiave mercato. I veronesi del presidente Sergio Pellissier hanno accolto Sergio Macedo Farias, attaccante italo-brasiliano classe 2003, svincolatosi dal Bassano. Anche la Castellanzese ha annunciato due innesti. In attacco è arrivato il classe 2003, Klajdi Lusha proveniente dall’Arconatese; nel reparto arretrato, i neroverdi hanno accolto il diciannovenne Simone Pandini, terzino destro che ha disputato la prima parte di stagione tra le fila della Folgore Caratese.