Varesina – Legnano scalda il 16° turno, la Castellanzese attende il Caldiero

Sfida che ha il sapore di un derby quella di domenica pomeriggio (3 dicembre, 14,30) a Venegono Superiore dove, per la 16a del girone B di Serrie D, si troveranno di fronte Varesina e Legnano. Nello stesso momento invece la Castellanzese, rinforzata dal ritorno di Roberto Colombo, riceverà al “Provasi” il Caldiero Terme.

VARESINA – LEGNANO

Il Legnano arriva al grande appuntamento di domenica dopo due sconfitte consecutive, contro Brusaporto e Real Calepina. Quindi i “lilla” di Gianluca Zattarin sono chiamati a una reazione per non sprofondare ulteriormente in zona retrocessione. Le Fenici in settimana hanno ottenuto la storica qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, ai danni della Pro Palazzolo (3-0). Questo successo ha contribuito a riaccendere l’entusiasmo intorno alla squadra di Spilli dopo lo stop di domenica a Caldiero. Rimane l’emergenza nel reparto arretrato con Robbiati e Cosentino che ne avranno ancora per qualche settimana, infatti la società sta pensando di correre ai ripari con l’innesto di Francesco Coghetto, che ieri si è svincolato ufficialmente dal Fiorenzuola.

CASTELLANZESE – CALDIERO TERME

I ragazzi di mister Manuel Scalise vogliono cercare continuità dopo la vittoria di Ponte San Pietro. Sulla loro strada si ritrovano il Caldiero Terme, di Cristian Soave, lanciato dal colpo di domenica contro la Varesina che ha permesso ai veronesi di accorciare le distanze dalla capolista Arconatese. La Castellanzese arriva alla sfida con la ritrovata coppia d’attacco composta da Chessa e Colombo, la settimana scorsa era stato ingaggiato il primo e mercoledì è arrivata la firma del secondo. Roberto Colombo è ricordato con affetto per il periodo trascorso tra il 2019 e 2022, con 28 gol e 14 assist. Dopo un periodo non fortunato tra Fanfulla e PDHAE vuole rilanciarsi.