Varesina, trasferta da sfruttare. Castellanzese per l’impresa a Piacenza

La 17ma giornata del Girone B di Serie D vedrà impegnata la Varesina sul campo dell’ultima in classifica, Ponte San Pietro. La Castellanzese invece dovrà affrontare una trasferta di lusso al “Garilli” di Piacenza. Le due sfide si disputeranno domenica 10 dicembre alle 14.30.

PONTE SAN PIETRO – VARESINA

.

I padroni di casa del Ponte San Pietro sono reduci dalla seconda vittoria stagionale sul campo del Brusaporto, trascinati dal capocannoniere del campionato, Gningue (già 9 reti fino a ora). Questo successo ha permesso ai biancoblù di raggiungere la doppia cifra in classifica, 11 punti, avvicinando a tre lunghezze la zona playout, grazie ai passi falsi di Tritium e Crema.

La Varesina, dal canto suo, arriva da 6 gol segnati e zero subiti in due partite, tra coppa e campionato. Il successo contro il Legnano ha consentito alle fenici di portarsi a -1 dal secondo posto occupato dal Caldiero Terme, costretto al pareggio dalla Castellanzese.

PIACENZA – CASTELLANZESE

Sulla strada dei ragazzi di mister Manuel Scalise si presenta un altro scoglio importante come il Piacenza, quarta forza del campionato. I Biancorossi nell’ultimo turno hanno rimediato un pareggio in casa della Clivense, interrompendo una serie di tre vittorie consecutive. Ma restano in striscia positiva interessante.

La Castellanzese è reduce da un prezioso 2-2 in extremis al “Provasi” contro il Caldiero Terme, con Roberto Colombo che ha bagnato il suo ritorno in neroverde con una rete. Gli ospiti in settimana hanno salutato Marco Pastore che, dopo 15 presenze e 3 gol segnati in stagione, ha rescisso il contratto.